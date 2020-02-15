中梵建交威胁再起? 王毅首会天主教廷外长

中国外交部长王毅会晤梵蒂冈外长拉加格尔（Paul Gallagher），中国官方说，这表示中梵外长首次举行会晤，是一段时间以来中梵交往的继续，也将为今后双方的往来开启更大的空间。新冠肺炎疫情以来，中国指控台湾利用疫情谋求外交扩展空间。台湾与梵蒂冈建有外交关系。

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据联合早报今天报道说，台外交响警讯？王毅首度会晤梵蒂冈外长。消息说，王毅于14日在慕尼黑和拉加格尔会晤。

中国外交部长王毅会晤梵蒂冈外长拉加格尔（Paul Gallagher），中国官方说，表示这是中梵外长首次举行会晤，这是一段时间以来中梵交往的继续，也将为今后双方的往来开启更大的空间。

该报道引据中国大陆外交部官网消息，王毅当地时间14日在德国慕尼黑会晤拉加格尔。拉加格尔对中国抗击新冠病毒疫情表示支持。教皇方济各（Pope Francis）熟悉中国大陆和双方的交往，2018年双方签署的《关于主教任命的临时协议》十分重要，有利于促进天主教徒和中国人民的福祉。

中国官方消息透露，王毅表示，相信梵方会发挥建设性作用，推动国际社会以客观、理性、科学态度，支持和配合中方抗击疫情的努力。据王毅说，方济各教皇多次公开表达对中国的热爱和祝福。今天是中梵外长首次举行会晤，这是一段时间以来中梵交往的继续，也将为今后双方的往来开启更大的空间。双方签署的《关于主教任命的临时协议》是富有开创性的实践，愿与梵方进一步增进理解，使双方积极互动的势头不断发展。

中国官方消息说，双方在会见中还一致认为，应着眼大局，共同推动不同文明互尊互鉴。

联合早报说，梵蒂冈目前是台湾的邦交国。

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