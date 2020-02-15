华为威胁否 佩洛西与傅莹的慕尼黑当面交锋

美国众议院议长南希·佩洛西星期五(2月14日)在德国呼吁各国在建设5G网络时远离中国电信巨头华为。她指责中国领导人习近平破坏普世价值观并输出“数字专制”，敦促各国不要出于经济上的便利而壮大习近平的胆量。中国人大外事官员傅莹当场反驳佩洛西说，一家华为公司就引起畏惧，难道西方民主制度如此“脆弱”？佩洛西回答说：“我们不想模仿中国的制度”。美国国防部长马克·埃斯珀今天继续在慕尼黑指责华为对欧美国家以及北约组织构成安全威胁。

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据美国之音今天报道说，数字专制与华为威胁：佩洛西傅莹当面交锋。佩洛西在慕尼黑安全会议的一次活动上发表了评论。这是由世界各国外交和安全领域的领袖参加的年度会议。

该报道说，美国众议院议长南希·佩洛西星期五(2月14日)在德国呼吁各国在建设5G网络时远离中国电信巨头华为。她指责中国领导人习近平破坏普世价值观并输出“数字专制”，敦促各国不要出于经济上的便利而壮大习近平的胆量。据这位美国最高立法官员说：“中国正试图通过其电信巨头输出其数字专制，威胁对那些不接受他们的技术的人实行经济报复。美国通过把华为纳入我们的实体名单限制其与美国公司交易而承认它是国家安全威胁。各国不能为了财务上的方便而把我们的电信基础设施拱手让给中国。在习破坏民主价值观、人权、经济独立和国家安全之际，这种欠考虑的让步只能让他更加大胆。”

据佩洛西还说，侵略有各种形式，包括对别国的侵略和经济侵略，而“由一个并不跟我们同享价值观的专制政府主宰5G通信线路，这是最阴险的侵略形式”。

美国之音说，中国全国人大外事委员会副主任委员傅莹当场向佩洛西发问。她首先提到佩洛西曾经对中国的“成功”访问以及双方“建设性的对话”。紧接着，曾任中国副外长的傅莹话锋一转质问道：“就我所知，世界运作的方式是，技术是一种工具，自从中国40年前开始改革后，引入了各种各样的西方技术，微软、IBM、亚马逊，他们在中国都很活跃。自从我们开始1G、2G、3G和4G以后，所有的技术都来自西方发达国家，而中国保持了它的政治体制，共产党领导的政治体制取得了成功，没有受到技术的威胁。可为什么如果把华为技术引入西方国家的5G，就会威胁政治制度呢？您真的认为民主制度这么脆弱，华为区区一家高科技公司就能威胁到它？”

美国之音说，傅莹的挑战式提问引来了观众席中的掌声。



该报道说，佩洛西回答说：“我们不想模仿中国的制度”。据佩洛西回答说：“对在座鼓掌的人，我要说，华为是通过逆向模仿美国的创新技术起家的。这是他们起家的主要方式之一。所以是的，我们知道华为所拥有的能力。我们不想模仿中国的制度。我们不想逮捕数百万维吾尔人、威胁西藏文化和宗教信仰，破坏香港民主，等等。所以这不是‘我们有华为、我们有自己的模式，为什么害怕华为？’的问题。我们懂得技术的力量。我要说，30年来我一直在贸易以及知识产权等各个问题上关注着中国。我可以毫不含糊、毫不犹豫地告诉你们，沿着这条路走下去，要非常小心，除非你最后想有一个跟中国一样的社会或经济，这不是自由企业模式。我这么说是带着对中国的友谊。我访问你们的时候，谈论的是气候问题。中国走在前沿，在气候问题上做着很多很棒的事情，而且是以很多我无法详述的方式。所以，我们在那项领域一道共事。但是这并不意味着忽视中国仍在持续并且正在加大的压制。我再次要说，如果想让信息自由流通，如果想建里一套集体价值观意识、尊重人权，等等，就不要靠近华为！相反，让我们进行国际化，一道建立一个事关信息自由的系统。”

美国之音指出，佩洛西的这番话反映了美国共和与民主两党在华为问题上的高度团结。特朗普行政当局的高层官员最近一直在大力敦促欧洲盟国避免在建设5G网络时使用华为设备。佩洛西议长在政治上与特朗普总统针锋相对并主导了弹劾总统。但是她说，在华为问题上，她与特朗普政府的观点一致。

该报道说，美国国务卿麦克·蓬佩奥和国防部长马克·埃斯珀也参加本届慕尼黑安全会议。

据法新社报道，美国国防部长马克·埃斯珀15日在慕尼黑再次警告，中国华为对欧美国家以及北大西洋公约组织构成安全威胁。

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