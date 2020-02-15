因闯美国总统佛州棕榈滩庄园 卢晶遭判监6个月

图为美国总统特朗普于佛罗里达州棕榈滩私人庄园 曾举行中美两国元首会晤

中国妇女卢晶（音，Lu Jing），在佛罗里达州棕榈滩的一家法院被判犯有拒捕罪，获刑六个月。鉴于卢晶已被收押59天，所剩刑期将只有4个月。另外，包括罚款以及法庭费等，卢晶还需缴纳365美元。

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据美国之音今天报道说，踏足特朗普庄园的卢晶获刑六个月。2月14日，56岁的中国妇女卢晶（音，Lu Jing），在佛罗里达州棕榈滩的一家法院被判犯有拒捕罪，获刑六个月。鉴于卢晶已被收押59天，所剩刑期将只有4个月。另外，包括罚款以及法庭费等，卢晶还需缴纳365美元。

2019年12月18日，卢晶因试图进入美国总统特朗普在佛罗里达州的海湖庄园别墅被捕，后被控两项罪名。不过，陪审团星期三并未认定她进入私宅罪成立。目前六个月的刑期针对的是卢晶在警方现场执法时，不听警方命令，拒绝逮捕的行动。报道说，事发时警方要给卢晶上铐，她不从，声称自己无罪，但是没有暴力抵抗。

该报道说，星期五宣判前，卢晶情绪激动。她通过翻译表示，自己不懂美国法律，触犯了刑法，犯了错误，一生不再完美，请求法官从轻发落。据报道，卢晶这种罪最高可判一年，罚款1000美元。一些报道说，卢晶是中国离退休人员，热爱旅游，称美国人热情好客。被押期间她也说，监狱工作人员很友善。

截至目前，卢晶是近年来涉嫌私闯美国总统特朗普海湖庄园的第二位中国人。2019年3月，33岁的中国公民张玉婧被控试图混入海湖庄园，同年9月出庭，被认定向联邦官员撒谎和非法进入私人住宅两项罪名，获刑监禁8个月。

报道称，中国政府对张玉婧等人案件的表态是，她们的行动与中国政府无关，希望中国公民的合法权利应该在国外诉讼中得到保护。案件一发，就有这两个人涉嫌从事间谍活动的舆论。有美国联邦法官曾裁定，检察官可以用依据海湖庄园的非法侵入案调查疑似北京领导的谍报行动。

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