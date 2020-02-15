广电总局微博竟“预告”习近平是“无产阶级革命家”后被删文

中共总书记习近平的衔头似乎是日新月异，最近广电总局智库12日在官方微博发表评论称呼习近平为“无产阶级革命家”，乍看似乎是官场竞相拍马屁的手法，但原来除了毛泽东和邓小平之外，中共官方只有对死去而又广被尊崇的领导，才可享有“无产阶级革命家”这个衔头。根据香港大学中国传媒研究计划的官网指出，广电总局智库这篇评论难怪很快就被删文。

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广电总局智库上述的评论发表于2月12日，标题是《向习近平总书记看齐，为早日夺取胜利而忠诚英勇斗争！》



内文指：“记得正正6年前，同样在2月，北京雾霾很重的日子里，很多人也不敢出门。2014年2月25日，习近平总书记伟岸的身影出现在南锣鼓巷，走街串巷，谈笑风生，犹如走亲访友。那一次，他没有戴口罩，当时的新闻里说，‘雾霾尚未散去，总书记已经走来’。”



评论继续说：“伟大的无产阶级革命家身上，无一不充满革命乐观主义精神。谈及雾霾天气的时候，总书记曾在7年前的全国两会上饶有风趣、淡定从容地说，小时候没有..........。”



港大中国传媒研究计划资深研究员班志远指出，自从人民日报在1946年5月15日创刊以来，一共有40人被冠以“无产阶级革命家”这个衔头，看起来似乎不怎样的特出，然而应该注意的是，除了毛泽东和邓小平之外，所有获此称号的人，都已是往生，而且这个称号大多都出现在他们的讣闻之中。



班志远的研究发现，任何人在生而被冠以这个称号，必然是非常杰出，例如人民日报就经常这样称呼毛泽东，而邓小平也要在1989年他辞去中央军委主席之后，才获此称呼。



至于其他在逝世后获此称号者，则包括马克思、恩格斯、列宁、史达林、南斯拉夫领导人狄托、鲁迅、刘少奇、周恩来、朱德、李先念、张闻天、叶剑英、彭真、邓颖超（绝无仅有的女性）以及胡耀邦等。



班志远指出，习近平已故的父亲习仲勋也在这个名单之中，而老习的称号更比其他人多了两个字“杰出”，成为“杰出无产阶级革命家”。



班表示，广电总局智库微博这篇文章上载网上24小时不到，就被删文，微博上只出现以下的通告：信息因违反规则而被屏蔽。



事件最有趣的地方就是广电总局本身就是监管中国传媒的单位，但这次自己却违反规则。至于发文的“广电总局智库”，根据班志远指出，是国家广播电视总局发展研究中心旗下的一个单位。



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