推李文亮逝世日为“言论自由日” 警方又忙约谈与删除

中国官方媒体指从“造谣者”变“可敬的人” 医生李文亮

中国武汉发生的新冠肺炎疫情仍在肆虐，官方维稳措施也在加强。针对“吹哨人”李文亮医师6日因染病去世后，海内外掀起要求当局将李文亮忌日定为“言论自由日”的连署活动，中国当局对此展开强力维稳，多位连署人被约谈；李文亮相关图文遭下架。

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据中央社今天报道说，中国当局打压言论自由日连署，李文亮相关图文遭下架。李文亮6日因感染新型冠状病毒肺炎去世后，中国海内外自由派学者、异议人士隔天发起“惟有改变，才是对李文亮医生最好的纪念—致全国人大、国务院并全国同胞书”的网络连署活动，要求当局将李文亮忌日定为“言论自由日”，并开放媒体自由报导和网络自由言论，进而开放报禁，兑现出版自由。

据连署声明说，堵住李文亮的嘴，放开病毒肆虐的路，中国乃至世界为中国人丧失言论自由买单。“李文亮走了，他死不瞑目”。声明并强调，“此次国难向我们每个人显示，不让人说话会死人的！对言论自由的压制是社会的最大灾难”。

该报道引述维权网消息，中共当局对此连署活动十分恐慌，中国各地警方传唤或恐吓多位参与连署的公民。

据报道说，福建维权人士庄磊13日先接到福州国保支队大队长电话，询问他是否参加连署活动后，14日下午，鼓楼区国保大队长、市支队等4名公安在福州体育中心社区，继续口头传唤他，盘问维权网上的连署书签名第436号是不是他本人所签。国保还要求庄磊删除他转发的一则推特文章，理由是“武汉疫情太敏感”。

据连署活动脸书专页“2020改变中国”14日发文引述旅美异议人士蔡楚指出，从12日开始，大陆参与连署签名的各界人士，都被当地警方约谈。警方要求他们删除签名，并追查发起人和公布连署签名的义工。目前，20几位首批连署人暂时安全，连署签名还在继续。

该报道说，李文亮病逝后，中共当局为平息民愤，指示国家监察委员会派出调查组赴湖北省武汉市，“就群众反映的涉及李文亮医生的有关问题”进行全面调查；官媒大幅报导哀悼，还发文为李文亮“平反”。但网络显示，连署活动展开后，网管当局立刻启动维稳试图遏止要求言论自由的风潮。12日起，大量与李文亮相关的报导、文章、照片、影音，无论是主流媒体还是一般网友所发，在微博、微信都遭到下架。还有网友说，就连他上传李文亮的照片置为头像，也被删除。

据报道称，目前微博、微信还可以搜寻到与李文亮相关的图文，都是大陆网友昨晚迄今再上传的。

中共官方调查还没给出结果，李文亮已在网络社群被消失。

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