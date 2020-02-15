新冠肺炎全球2/3人口恐感染 美国筹做最坏准备

随着中国新型冠状病毒病例(COVID-19)持续大幅增加，世界卫生组织(WHO)和多名感染疾病科学家警告，全球预估将有三分之二的人口遭感染。世界日报指美国联邦疾病防治中心(CDC)也呼应，新冠肺炎可能持续到明年，最终恐在美国社区传播；卫生及公共服务部(HHS)正与流感监控网络合作，以因应快速变化的疫情。

广告 继续浏览后续

据世界日报今天报道说，全球2/3人口恐感染新冠肺炎，美国做好最坏准备。消息说，美国CDC成立紧急处理中心以因应新冠病毒。

彭博通讯社(Bloomberg)稍早报道说，世卫顾问隆吉尼(Ira Longini)追踪中国新冠肺炎(COVID-19)的传染力，他预估最终全球恐有超过数十亿人遭感染，远超过目前官方约六万人的数字。

该报道说，一旦新冠肺炎扩散程度如隆吉尼所言，将显示出中国严格控管措施有其局限，包括对数千万人的居住区实施隔离。世卫秘书长谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)称赞中国的隔离措施为中国其他地区和全球争取空档防疫，不过隆吉尼指出，隔离可能降低扩散速度，但隔离措施生效前，病毒早有机会在中国和其他地方蔓延。

隆吉尼的模组数据是根据每一位感染者通常能传播病毒给二至三个人，而且因为缺乏快速检验以及某些患者感染症状相对轻微，都使专家更难追踪扩散情况；就算有办法将传染力减半，还是约有三分之一的全球人口会感染新状肺炎。据隆吉尼指出：“除非能改变病毒传染力，监控和遏阻才能高度有效，否则隔离患者与其接触者无法阻挡这种病毒。”伦敦帝国学院研究人员佛格森(Neil Ferguson)也警告新冠肺炎的传染力之高，他估计中国每天可能有多达5万人遭感染；香港大学公共卫生教授梁卓伟也表示，若未严防疫情，全球将近三分之二的人将感染新冠肺炎。

据该报道说，美国疾病防治中心也着手为疫情扩散至全美的最坏情况做好准备；该中心主任雷德费尔德(Robert Redfield)13日表示：“目前我们正处于积极控制模式。我们对这种病毒了解不多，病毒可能会伴随我们度过本季或持续到明年。”

据雷德费尔德警告：“我认为最终病毒会找到立足点，美国将会出现社区传播。”他估计今、明年可能出现社区感染，目前无证据显示出现社区感染，但当局会加强监控。

该报道引述卫生及公共服务部部长阿查尔(Alex Azar)14日表示，目前美国大众感染新冠肺炎的风险“相当低”，但情况可能“迅速”变化；他表示当局已和流感监控网络合作，西雅图、旧金山、洛杉矶、纽约和芝加哥民众出现疑似流感症状，就必须进行新冠肺炎检测，进行多层监控。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅