新冠肺炎华春莹开推特何引来墙内一片骂声?

中国外交部发言人华春莹新开推特号宣传中国,但因中国官媒吹捧报道在国内走漏消息反而引来一片指责。据台湾媒体指华春莹上回说漏嘴,表示中国早在1月初就向美国通报了30次新冠肺炎疫情,这次是她“翻墙”上推特发文,本来在中国境内的民众应该是不知情的,但是“猪队友”中国经济网在微博帮她宣传,指“华春莹发布首条推文:没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会到来”,反而引来中国网友问:“推特是什么”?顿时炸锅。

广告 继续浏览后续

据联合新闻网今天报道说,华春莹害啊!开通推特搞宣传,中国网友怒问:那是什么。

中国外交部发言人华春莹“被指“翻墙”上推特发文,本来在中国境内的民众应该是不知情的,但是“猪队友”中国经济网在微博帮她宣传,指“华春莹发布首条推文:没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会到来”,反而引来中国网友问:“推特是什么”?顿时炸锅。

该报道说,中国只许州官放火,不许百姓点灯,官方可以有脸书、上推特、用Google,但这些在中国境内完全被禁止,很多中国网民几乎不知道有这些网站存在。华春莹14日在推特po文“No winter lasts forever, every spring is sure to follow.”(没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会到来),立刻被海外可以使用推特的中国人关注,有人还回应“没有任何政权永远存在。变革即将来临”(No regime lasts forever. Change is coming)、“自知之明是一种智慧,也是一种做人的境界”、“女神终于来推特了,请你转告下国家,国家欠我我毛钱”等,还有人提醒“翻墙是违法”。

报道称,原本海外看看就罢,没想到“中国经济网”在微博转po华春莹的贴文,还表示这是第一个由中国新闻发言人开通的推特帐号,“华春莹推特帐号与外交部发言人办公室、多位驻外大使、多个驻外使领馆的推特、脸书帐号,在抗击疫情中发挥着越来越积极的作用”。顿时中国微博好像炸了锅,中国网民纷纷问:“推特为何物”、“请问她是怎么登上推特的”、“我也想发推特​​​​”、“依法翻墙”、“推特不违法吗”、“推特是啥东东?普通中国人能用吗?还是只有领导才能用”……。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅