新冠肺炎华春莹开推特何引来墙内一片骂声?

中国外交部发言人华春莹新开推特号宣传中国，但因中国官媒吹捧报道在国内走漏消息反而引来一片指责。据台湾媒体指华春莹上回说漏嘴，表示中国早在1月初就向美国通报了30次新冠肺炎疫情，这次是她“翻墙”上推特发文，本来在中国境内的民众应该是不知情的，但是“猪队友”中国经济网在微博帮她宣传，指“华春莹发布首条推文：没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来”，反而引来中国网友问：“推特是什么”？顿时炸锅。

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据联合新闻网今天报道说，华春莹害啊！开通推特搞宣传，中国网友怒问：那是什么。

中国外交部发言人华春莹“被指“翻墙”上推特发文，本来在中国境内的民众应该是不知情的，但是“猪队友”中国经济网在微博帮她宣传，指“华春莹发布首条推文：没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来”，反而引来中国网友问：“推特是什么”？顿时炸锅。

该报道说，中国只许州官放火，不许百姓点灯，官方可以有脸书、上推特、用Google，但这些在中国境内完全被禁止，很多中国网民几乎不知道有这些网站存在。华春莹14日在推特po文“No winter lasts forever, every spring is sure to follow.”（没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来），立刻被海外可以使用推特的中国人关注，有人还回应“没有任何政权永远存在。变革即将来临”（No regime lasts forever. Change is coming）、“自知之明是一种智慧，也是一种做人的境界”、“女神终于来推特了，请你转告下国家，国家欠我我毛钱”等，还有人提醒“翻墙是违法”。

报道称，原本海外看看就罢，没想到“中国经济网”在微博转po华春莹的贴文，还表示这是第一个由中国新闻发言人开通的推特帐号，“华春莹推特帐号与外交部发言人办公室、多位驻外大使、多个驻外使领馆的推特、脸书帐号，在抗击疫情中发挥着越来越积极的作用”。顿时中国微博好像炸了锅，中国网民纷纷问：“推特为何物”、“请问她是怎么登上推特的”、“我也想发推特​​​​”、“依法翻墙”、“推特不违法吗”、“推特是啥东东？普通中国人能用吗？还是只有领导才能用”……。

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