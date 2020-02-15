新冠肺炎官方新报疫情状况2641例新确诊 新增死亡143

据中国国家卫生健康委员会周六公告，截至2月14日24时31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2,641例，新增重症病例849例，新增死亡病例143例（湖北139例，河南2例，北京、重庆各1例），新增疑似病例2,277例。

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据路透社今天报道说，2月14日中国大陆新增新冠肺炎确诊病例2641例，新增死亡病例143例。中国国家卫生健康委员会周六还公告，昨日新增治愈出院病例1,373例，解除医学观察的密切接触者30,081人。

截至2月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例56,873例（其中重症病例11,053例），累计治愈出院病例8,096例，累计死亡病例1,523例，累计报告确诊病例66,492例，现有疑似病例8,969例。累计追踪到密切接触者513,183人，尚在医学观察的密切接触者169,039人。

湖北新增确诊病例2,420例（武汉1,923例），新增治愈出院病例912例（武汉486例），新增死亡病例139例（武汉107例），现有确诊病例48,175例（武汉34,289例），其中重症病例10,152例（武汉8,335例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例84例：香港特别行政区56例（出院1例，死亡1例），澳门特别行政区10例（出院3例），台湾地区18例(出院1例)。

路透社说，中国国家主席习近平周五主持召开中央全面深化改革委员会第12次会议指出，针对这次疫情暴露出来的短板和不足，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，该坚持的坚持、该完善的完善、该建立的建立、该落实的落实，完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系。

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