新冠武汉疫情 党刊《求是》今曝习近平1月7日即知情并亲自指示 更大清洗要来?

中共党媒《求是》杂志今日（15日）刊登中共总书记习近平2月3日在政治局常委会应对疫情谈话全文。文章显示，习早在1月7日便已知武汉肺炎疫情，并召开会议对防控工作提出要求。据苹果日报今天报道说，但当时新华社发稿时，完全没有提到武汉疫情，习讲话通篇都是讲其他时政。

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据苹果日报今天报道，习近平自爆1月7日已知疫情兼批示。分析猜测唔系为卸膊就系要问罪。消息指习近平自爆早于1月7日已知疫情。



苹果日报引述有观察人士认为，中共党刊公开习近平“早已知道武汉疫情并作重要批示”，如果不是单为抬高习、显示习近平多么英明神勇，为习“贴金”，以及为自己“卸膊”，就是有问罪湖北和武汉地方当局之意，大有陕西秦岭别墅事件翻版之意味。



苹果日报说，据《求是》刊载的谈话全文，习近平于2月3日在中央常委会表示，“武汉新型冠状病毒肺炎疫情发生后，1月7日，我主持召开中央政治局常委会会议时，就对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作提出了要求”。此外，谈话全文也显示，习还特别要求“做好维护社会稳定”和“宣传教育和舆论引导”。此外习近平还强调，国际社会高度关注疫情，中国必须“占据主动，有效影响国际舆论”，“要主动回应国际关切，讲好中国抗击疫情故事，展现中国人民团结一心、同舟共济的精神风貌”。习要求全面做好同世界卫生组织、有关国家和地区的沟通协调，“争取国际社会理解和支持”。



苹果日报说，缘何1月7日习近平就疫情作批示，但湖北和武汉当局却置若罔闻，若无其事？翻看当地媒体报道，原来1月6至10日，武汉市要召开人大政协两会；1月11至17日，湖北省召开两会。也就是说，地方当局为保两会顺利举行，无视总书记批示，导致疫情爆发蔓延。相信这或是湖北省委书记蒋超良、武汉市委书记马国强，双双成为习总问责的刀下鬼。



该报道称，更令疫区人民忿忿不平的是，中国外交部发言人华春莹早前在例行记者会自爆称，中方早于1月3日已向美方通报武汉疫情，而内地民众完全蒙在鼓里，还在喜气洋洋准备农历年，500万武汉潜在病毒携带者，就在这20天左右时间内，离开武汉，把病毒带到全国、全球各地，最终导致肺炎疫情全球蔓延！



报道称，事实上，武汉早于去年底12月初，就爆发新冠状病毒肺炎疫情，直到1月20日中共高层开会要求“引起高度重视，全力做好防控工作”，疫情全貌才告浮现。及至1月23日（农历年廿九）武汉市当局突然宣告“封城”抗疫，事件才引起举国轰动，最终疫情才被真正揭开。湖北和武汉市当局对1,400万武汉人民，近6,000万湖北人民隐瞒疫情，铁证如山。



据苹果日报指出，目前暂时还坐武汉市长位上的周先旺，1月27日晚受访时称，疫情“披露不及时，这点大家要理解”，因今次肺炎是传染病，须依法披露。周称他早于1月初已向上报告，“我作为地方政府，我必须获得授权后，才能披露疫情”。周市长的说法被解读为“卸膊”，将疫情通报延误责任归咎于上级。而今习近平又自爆他“早已亲自指示”，是要“卸膊”还是要问责下面，苹果日报说，只有习近平自己最清楚。



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