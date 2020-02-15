新冠肺炎 中国科技部紧跟 急推实验室管理与加强病毒管理法规

中国国家主席习近平2月14日在中央全面深化改革委员会的会议上讲话时特别提到了加速推动生物安全立法，并将生物安全纳入国安体系。中国科技部近日推出《关于加强新冠病毒高等级病毒微生物实验室生物安全管理的指导意见》，各部门也强调要加强对实验室，特别是对病毒的管理，确保生物安全。

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据东森新闻今天报道说，中国科技部推“实验室管理意见”，强调“加强病毒管理”确保生物安全。据中国科技部社会发展科技司司长吴远彬15日在记者会上指出，推出《关于加强新冠病毒高等级病毒微生物实验室生物安全管理的指导意见》，主要是为了加强规范管理和服务，高效有序推进全国应急科技攻关，条文中要求实验室发挥平台作用，服务科技攻关需求。

吴远彬还说，在此同时，各主管部门也强调要加强对实验室，特别是对病毒的管理，确保生物安全，“在科技攻关中既强调特事特办，又强调合法合规，加强相关研究的论题审查和知情同意，做好疫情期间外国专家保障，为各企业提供好服务。”

该报道说，此外，中国生物技术发展中心主任张新民张新民表示，新冠病毒的疫苗研发进度上，目前已经进入到动物实验阶段，“疫苗作为一种应用于健康人的特殊产品，其安全性是第一位的，研发上必须遵循科学规律以及严格的管理规范，要给科研人员一定的时间。”

中国科学院院士周琪也指出，动物实验是药物进入临床前非常重要的环节和步骤，现在针对新型冠状病毒最有效的动物模型还是灵长类动物、猕猴，“目前，在灵长类动物模型里已经看到了跟人相似的症状包括病毒载量的变化，包括肺部的CT影像检验，这批模型已经通过验证，即将投入到药物的筛选和功能评价上。”

该报道没有提及是否引述中国官方媒体消息。

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