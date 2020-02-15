新冠肺炎 新推康复者血浆诊治重症病患 有专家警告危险

中国近期援引抗SARS经验，为武汉肺炎重症病患注射康复者血浆，宣称患者接受治疗后，症状明显好转；但专家警告，这类疗法仍存在人体排斥等风险，虽值得研究，但宣称具有疗效还太早。此前中国已经风靡黄连等中药医治新冠肺炎。

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据中央社今天报道说，中国专家警告：血浆疗法有风险，宣称疗效还太早。

COVID-19（2019冠状病毒疾病迄今未开发出有效的治疗药物。武汉金银潭医院院长张定宇13日在湖北省疫情防控工作新闻发布会表示，康复患者体内有大量的综合抗体对抗病毒，医院正在开展康复病人恢复期血浆的输入，目前已显示出初步效果。该报道引据新京报说，这种特殊免疫血浆制品是由康复者捐献、含高效价病毒特异性抗体的血浆，经过病毒灭活处理，并对抗2019冠状病毒中和抗体、多重病原微生物检测后制备而成，用于危重患者的治疗。

不过，报道引述多名临床医学专家、合理用药专家及业内人士表示，这种疗法虽然原理上可行，值得探索，但存在风险，是“没有办法的办法”，此时对外宣称这是有效治疗方法，为时太早。

据中国资深疫苗专家陶黎纳指出，SARS（严重急性呼吸道症候群）爆发期间，也曾尝试过使用康复者的血清进行治疗，但对于治疗效果，没有明确文献佐证。据他表示，每个康复者体内产生的抗体量并非同等水准，“如果抗体量不足，使用后可能会产生不良效果。如果抗体量过多，也会产生浪费”，其中还有很多研究要做。

该报道引据北京宣武医院血液科主任苏力则表示，过去在治疗B型肝炎、爱滋病（AIDS）等疾病时，也曾尝试过这种方法，但几乎没有成功案例。“有时，就算体内有了抗体也不一定会有效，因为还会遇到很多抗体清除不了的东西，这就是人为何还会因病死亡的原因”。他也提到，别人的抗体进入自身后，并不会一直存活，而且“自身免疫系统是否会产生对抗外来抗体的抗体等，还有很多复杂的问题需要实验证明”。

中央社说，一名疫苗制剂业界人士也坦言，这种方法是“没有办法的办法，是对重症患者的一种尝试，普通患者并不需要和建议使用”。另外，在输入治愈者血清的同时，是否会将病毒一同输入，仍然未知。

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