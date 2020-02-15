新冠肺炎:王毅批一些国家“反应过度”

中国国务委员兼外交部长王毅接受路透社独家专访时表示，新冠肺炎疫情给中国带来了挑战，政府采取了果断的措施抗击疫情。他还指出，一些国家“反应过度”，引发不必要的恐慌。

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据路透社报道说，中国国务委员王毅指疫情给中国带来挑战 但一些国家“反应过度”。中国国务委员王毅称，希望美国方面在继续防范疫情的前提下，尊重世卫组织提出的建议，不要采取不必要的贸易和人员限制。据王毅说，“经过艰苦努力，疫情总体上得到了控制，”他说，“这场疫情确实突如其来，对中国和世界都带来了挑战。”

路透社引述王毅表示，疫情爆发后，中国建立举国体制，采取了最全面、最严格、最彻底的措施抗击疫情。

据王毅说，“在中国960万平方公里的土地上，14亿人把疫情防控做得如此彻底、如此全面，这是史无前例的，在任何其他国家也是难以做到的，但是中国做到了。”

路透社说，疫情爆发正值美中两国签署第一阶段贸易协议之后，也再次显示出世界上最大的两个经济体之间在多条战线上的潜在紧张局势。该报道称，此轮疫情也给习近平主席带来了自2013年上任以来最严峻的挑战之一。

美国为防治疫情采取了严厉的措施，其中包括对来自中国的游客实施旅行限制。美国也是第一个宣布从疫情爆发地武汉撤侨的国家。

据王毅表示，“一些国家采取了加强检疫的措施，我们认为是合理的。但也有一些国家反应过度，引发不必要的恐慌，也不符合世卫组织的建议。”据王毅说，“我相信，随着疫情得到进一步控制，这些国家也会思考放宽限制。毕竟国与国之间需要正常交往与合作。”

该报道称，针对通报疫情信息方面，王毅表示，“作为一个负责任的大国，中国从一开始就采取了非常公开、透明的态度，及时向国际社会通报疫情信息。截止到现在，在中国境外的确诊病例数量不到总数的1%。”

路透社说，中国内地目前确诊病例超过6.4万例，死亡病例逾1,300例。

王毅称，“中国不仅全力维护了中国人民的生命安全和身体健康，也为全球公共卫生安全做出了贡献。世卫组织多次高度赞赏中国的负责任态度，充分肯定中国采取的果断措施。”

在多家航空公司宣布停飞往中国的航班后，北京方面敦促各国放松旅行限制，恢复航班。

王毅表示，“只有在中国，只有在习近平主席领导下，这场突如其来而且传播速度这么快的疫情才得到了有效管控，不仅维护了中国人民的健康，也阻止了疫情向世界快速扩散。“

他称，中国抗击疫情的很多措施都超出了国际卫生条例的要求和世界卫生组织的建议。

路透社说，王毅还批评美国对华为的指控“不道德“。在回答有关美国方面针对华为提出的新指控时，王毅表示，不知道美国为什么要动员国家力量，甚至调动其所有盟友来集中打压一个中国的民营企业。

美国检方周四对华为提起最新指控，称华为窃取商业机密并帮助伊朗追踪抗议者。

王毅表示，”美国企业可以发展得很好，我们祝福它们。但是为什么中国企业就不能凭借自身努力发展得好一些？为什么美国不能接受别的国家的企业也能够在经济、科技崭露头角？“据王毅说，”恐怕内心有一种阴暗的心理，就是不希望看到别的国家发展起来，不希望看到别国的企业也能够做大做强。美方甚至通过编造谣言来诋毁别国企业。“这是没有道理的，甚至是不道德的，”他说。

路透社专访报道说，在谈到中美第一阶段贸易协议时，王毅表示，“已经达成的协议为什么要做出调整？“ 根据中美第一阶段贸易协议，中方将在未来两年内增购至少2,000亿美元的美国商品和服务。有人提出质疑，即新冠疫情的爆发是否会让中国在兑现协议相关承诺上面临困难。

王毅表示，”我们希望现在集中精力把第一阶段协议落实到位。在此过程中双方应不断积累和总结经验，之后再考虑第二阶段的问题。我认为这是合情合理的处理办法。”不过，王毅也表示，“现在一个可能的问题是，由于美方全面限制中美人员往来，客观上会对履行协议带来一些不便。“

路透社说，在专访中，王毅提到了美国总统特朗普此前赞扬中国国家主席习近平在抗击疫情的过程中表现出的领导力，美国政府也表示准备出资1亿美元帮助中国和其他深受疫情影响的国家。

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