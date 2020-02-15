新冠肺炎 重庆工厂开工传爆群聚感染急封厂

尽管新冠肺炎在中国疫情严峻不下，中国各地企业近日陆续开工，但如今传出重庆巴南区有一间工厂爆出群聚感染，公司内有２例确诊、1例无症状阳性感染者，共131人有密切接触，可能成为中国开工后首例公司内部出现群聚感染的状况被迫封闭关厂。

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据联合新闻网今天报道说，或是全球首例！重庆工厂刚开工 爆出群聚感染新冠肺炎再封厂。



消息说，新冠肺炎（COVID-19）持续扩大，中国死亡人数已破千例，眼看经济逐渐下滑，中国各地企业近日陆续开工，但如今传出重庆巴南区有一间工厂爆出群聚感染，公司内有２例确诊、1例无症状阳性感染者，共131人有密切接触，这也是中国开工后首例公司内部出现群聚感染的状况，工厂随即封闭。

该报道说，随着年后开工日渐近，中国各地企业陆续复工，官方也订定相关规范，以便在防疫和经济上取得平衡，像是湖北省就宣布，省内各类企业不于2月20日前复工，但据美国之音估计，大陆企业全面复工是在2月17日，届时会有1.6亿员工重返工作岗位。

重庆巴南区攀钢重庆钛业公司开工后，因未严格依照疫情管控要求进行管理，在10日竟传出发生群聚感染的情况，目前该公司已全面封锁隔离，官方也派出人力前往公司所在地，巴南区麻柳沿江开发区加强企业调查。

报道引述网络批评称，中国公司开工即发生群聚感染的情况，引起网友争相讨论，大家纷纷表示，“感染不重要，开工比较重要”、“复工早点死，不复工晚点死”、“复工病死，停工饿死”、“陆资厂的作事就是这样”、“全部送去火神山，这家公司也可以关了”、“开工会死更多”、“这是大家都预期到的事情”。

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