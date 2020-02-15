武汉肺炎：中国医护1716名感染 6人死亡

“1个半月的疫情，大批医生、护理师在隔离病房中倒下。” 新型冠状病毒的中国疫情，目前正进入防疫重整的关键阶段。中国官方主张，除了湖北以外的其他疫区，疫情扩散的速率明显趋缓。但根据中国国务院在2月14日所做出的最新统计，从2019年12月开始至今，全中国已知1,716名医务人员感染，包括“吹哨医生”李文亮在内，至少6名医护人员因病死亡。目前中国各省城县市，已陆续接到“医事动员命令”，要向以武汉市为首的湖北省疫区，持续从后方增补“医护人力”，但究竟官方口中的“战疫”圣战还要多久才会胜利？各方医护人员奔赴湖北。

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中国国家卫健委副主任曾益新表示：截至2020年2月12日0时止，中国全境确诊武汉肺炎的医护人员病例，一共1,716起，佔总确诊病例的3.8% —之中湖北省的医护感染数字，就高达1,502人，占比87.5%；武汉医护感染者，则有1,102人，占医护感染总数的64.2%。



官方表示，在这1,716名染病确诊的医护人员中，至少6人已经“殉职”，占全国死亡病例的0.4%，“6位医务人员不幸献出了他们的生命。他们的工作体现了敬畏生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神...政府明确认定为工伤，死难医护依法享受工商保险待遇。”





卫健委方面强调，目前湖北以外的各省疫情，传染状态已得到了明显的缓解。中央政府所指导的首要工作，将集中于医疗调度，务必将医护资源、人力能量送入湖北省——特别是作为疫情原爆点的武汉市——以控制封城状态下的交叉感染疫情。



目前除了数千名解放军医护陆续进驻湖北省外，包括新疆、西藏等边境省份，也都纷纷收到了中央的“动员命令”，不断对湖北省送出了成千上万的“紧急医学救援队”或“战疫医护志愿队”。



这些被动员进入湖北的“医护兵团”，一部份必须支援、递补早已精疲力竭的防疫前线；另一部份则得顶替基础医疗，补上那些因劳累或病毒而倒下的例行医事空缺。因此无论哪一个省份、站在哪一个前线，工作环境本就极具压力的中国医生与护理师们，目前确实进入了空前未有的“战争状态”。

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