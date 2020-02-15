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武汉肺炎：中国医护1716名感染 6人死亡

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Dans les hôpitaux de Wuhan, de plus en plus de lits sont occupés par des médecins et des infirmières contaminés par leurs patients.
Dans les hôpitaux de Wuhan, de plus en plus de lits sont occupés par des médecins et des infirmières contaminés par leurs patients. STR / AFP
作者： 法广

“1个半月的疫情，大批医生、护理师在隔离病房中倒下。” 新型冠状病毒的中国疫情，目前正进入防疫重整的关键阶段。中国官方主张，除了湖北以外的其他疫区，疫情扩散的速率明显趋缓。但根据中国国务院在2月14日所做出的最新统计，从2019年12月开始至今，全中国已知1,716名医务人员感染，包括“吹哨医生”李文亮在内，至少6名医护人员因病死亡。目前中国各省城县市，已陆续接到“医事动员命令”，要向以武汉市为首的湖北省疫区，持续从后方增补“医护人力”，但究竟官方口中的“战疫”圣战还要多久才会胜利？各方医护人员奔赴湖北。

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中国国家卫健委副主任曾益新表示：截至2020年2月12日0时止，中国全境确诊武汉肺炎的医护人员病例，一共1,716起，佔总确诊病例的3.8% —之中湖北省的医护感染数字，就高达1,502人，占比87.5%；武汉医护感染者，则有1,102人，占医护感染总数的64.2%。

官方表示，在这1,716名染病确诊的医护人员中，至少6人已经“殉职”，占全国死亡病例的0.4%，“6位医务人员不幸献出了他们的生命。他们的工作体现了敬畏生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神...政府明确认定为工伤，死难医护依法享受工商保险待遇。”


卫健委方面强调，目前湖北以外的各省疫情，传染状态已得到了明显的缓解。中央政府所指导的首要工作，将集中于医疗调度，务必将医护资源、人力能量送入湖北省——特别是作为疫情原爆点的武汉市——以控制封城状态下的交叉感染疫情。

目前除了数千名解放军医护陆续进驻湖北省外，包括新疆、西藏等边境省份，也都纷纷收到了中央的“动员命令”，不断对湖北省送出了成千上万的“紧急医学救援队”或“战疫医护志愿队”。

这些被动员进入湖北的“医护兵团”，一部份必须支援、递补早已精疲力竭的防疫前线；另一部份则得顶替基础医疗，补上那些因劳累或病毒而倒下的例行医事空缺。因此无论哪一个省份、站在哪一个前线，工作环境本就极具压力的中国医生与护理师们，目前确实进入了空前未有的“战争状态”。

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