法《世界报》：要不要惧怕新型冠状肺炎？

法国《世界报》2月15日以科普视频的方式回答了是否应该惧怕新型冠状病毒感染肺炎疫情？在持续近5分钟的视频中，《世界报》试图回答新冠病毒是否很危险或是否应恐惧它等议题。但病毒的未知和不确定性仍让人们有不少的担心。

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世卫组织1月30日宣布新型冠状病毒疫情已成为“国际关注的突发公共卫生事件”。而中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使则侧重表示，“不必恐慌或反应过度，而应以冷静、理性、科学、客观的态度，增强信心，加强合作，继续做好后续疫情防控工作，共同维护好地区和全球公共卫生安全”。



《世界报》表示：从2019年12月爆发的新型冠状病毒疫情从2月11日的数据看，确诊病例为43138人；1000多人死亡。该报表示，大家惧怕这场疫情是因为死了一些人。它也有可能导致一场全球性的疫情，这在历史上也曾经有过这类的事情发生。例如1918年西班牙型流行性感冒。当时全球1/3的人口，也就是5亿人感染，2千万至5千万人死亡。



《世界报》提出了两个问题：新冠病毒真的很危险吗？有没有道理恐惧它？



《世界报》回答说，今后的情况还将会发生这样那样的变化。但根据最近的数据，它的死亡率并不高，在2%左右。2003年的萨斯死了约800人，死亡率是9.6%；埃博拉是50%；禽流感的死亡率是60%，威力很大。



《世界报》表示：新冠肺炎的传染率不是那么高。根据世界卫生组织的估算，新冠病毒平均一人传染给两个人。如果拿麻疹病例做比较的话，麻疹病人可以传染给9个人。《世界报》表示：这样举例好像有些抽象。



在传染周期达到5轮或6轮的时候，一共会将有63个人被传染；而用同样的周期，麻疹病人的传染周期末端可以传染给66430人。



《世界报》表示，所有年龄段的人都可能受到新型冠状病毒（2019-nCoV）的影响。但年纪大的老人和身体健康出现问题的人当然更加容易染病。身强力壮、抵抗力强的人当然容易被幸免。



那么什么情况下新型冠状病毒会变得危险起来呢？它将来会更加危险吗？



为了回答这些问题，我们就要看它今后变异的可能性。《世界报》表示，变异是一个很不确定的话题。当一种病毒侵入人体细胞后，会在宿主细胞内不断复制自身的基因遗传信息，实现病毒的增殖。病毒增殖的时候，一旦复制出错，就是人们常说的病毒发生了基因突变。虽然基因突变的病毒虽然传染力较上一代病毒会有强有弱，但是变弱的病毒在与人体免疫系统的较量过程中通常会落败，而传染力较强的病毒会存活下来，也就是说病毒变得传染力越来越强，这也就是为什么科学家们担心新型冠状病毒变异的理由。



《世界报》表示，有的变异根本不产生效果，而有的偶然变异使得药物不起作用，传染力增强，这就会更加麻烦。



《世界报》表示：“如果人与人之间的传染持续，病毒就会发生突变。假设开始都是相同的新型冠状病毒感染了人，但到了感染后期，人体内就有可能出现许多不同类型的新型冠状病毒”。而专家们所担心的也是病毒需要发生几个变异以适应新环境。





《世界报》表示：很多的未知让新型冠状病毒上了很多国家报刊的头版头条。该报还表示，一个未知的病毒在人群中散播，病毒的变异会使得它变得更加致命和更加具有传染性。



《世界报》也表示：该病毒可能不会变得更加危险。由于病毒的不确定性，我们要密切跟踪，我们无法预测未定的事情。而国际社会也没有袖手旁观，让新的病毒任意传播和继续变异。科学家和医学家继续培育新型冠状病毒的样本，更多了解其传染途径。





《世界报》表示，为了最终让这个病毒消失，我们还需要培训医护人员、完善检测和应急医疗设施。在这同时，研制出药物和预防新型冠状病毒感染的疫苗是至关重要的。





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