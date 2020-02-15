美国一名专家驳斥新冠肺炎病毒实验室人造说法

美国西雅图弗雷德哈钦森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)研究员特雷弗•贝德福德(Trevor Bedford)驳斥有关新冠肺炎病毒起源的种种说法，包括该病毒是在经过基因工程改造后从武汉的一个实验室外泄出来的说法。贝德福德教授是全球Nextstrain合作项目的领导者，在复旦大学和中国疾病预防控制中心于今年1月发布了新冠病毒的基因组后，该项目就已开始对其进行分析。截至目前，世界各地的科学家已经公布了从大约100名患者身上提取的病毒基因序列。

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据英国金融时报报道，美国专家指：新冠病毒并非武汉实验室基因工程产物。西雅图弗雷德哈钦森癌症研究中心研究员贝德福德驳斥了新冠病毒是由武汉病毒研究所或中国其他地方制造出来的谣言。



该报道说，西雅图弗雷德哈钦森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)研究员特雷弗•贝德福德(Trevor Bedford)驳斥了社交媒体上流传的关于新冠病毒是由武汉病毒研究所(Wuhan Institute of Virology)或中国其他地方制造出来的谣言，这些谣言促使世界卫生组织(WHO)发出警告，提醒人们注意由关于此次疫情的虚假新闻引发的“信息疫情”(infodemic)。

据西雅图弗雷德哈钦森癌症研究中心研究员特雷弗•贝德福德说，“我们找不到任何关于基因工程的证据。”贝德福德教授在美国科学促进会(AAAS)于西雅图召开的会议上表示，“我们所掌握的证据是，（病毒的）突变与自然进化完全一致。”

该报道称，这些谣言的一个来源是印度科学家发表的一篇论文，该论文声称该病毒基因组中的4个短插入片段与艾滋病毒(HIV)有着“惊人的相似性”。尽管这份论文很快被撤稿，但它的指控仍然在社交媒体上流传。据贝德福德教授（其实验室研究病毒进化）称，这项研究“在很多层面上都出现了错误”。新冠病毒与艾滋病毒相匹配的基因序列片段非常短，它和其他病毒也会出现这样的重叠片段，而且这“会在整个生命树中一次又一次地重复”。

特雷弗•贝德福德还反驳了关于新冠病毒可能是通过蛇甚至鱼类感染人类的说法。根据基因分析，最有可能的情况是，该病毒在20至70年前由蝙蝠传播给另一种哺乳动物。而在2019年11月底或12月初，这只尚未确认种类的中间动物将这种病毒传给了武汉市的第一个人类宿主。

据该报道称，贝德福德教授是全球Nextstrain合作项目的领导者，在复旦大学和中国疾病预防控制中心于今年1月发布了新冠病毒的基因组后，该项目就已开始对其进行分析。截至目前，世界各地的科学家已经公布了从大约100名患者身上提取的病毒基因序列。

这些基因序列表明，当病毒在人与人之间传播时，突变正以缓慢的速度出现。贝德福德教授表示，新冠病毒的基因序列中有3万个碱基，通常情况下，如今在一个病人体内的病毒中只有约5个碱基与原始病毒有差异，但这些都是随机的变化，没有任何迹象表明该病毒正在变得更加致命或更具传染性。通过比较来自不同病人的病毒并了解其变异率，贝德福德教授和他的同事也能够估算出截至目前的病例总数。他表示，他们得出的结果与更传统的流行病学得出的结果相似。

贝德福德教授表示：“我们的结果是共有逾20万个感染病例，这与伦敦帝国理工学院(Imperial College London)的尼尔•弗格森(Neil Ferguson)及其同事已经公布的估计数字相吻合。”

该报道说，但他不愿意预测此次疫情的未来走向。

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