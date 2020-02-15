赞扬中国排斥台湾，CNN批评世卫组织过于政治化

新冠肺炎疫情蔓延全世界，世界卫生组织（WHO）1月底至今两度赞扬中国对此危机的回应，使批评者质疑这两者之间的关系；而从台湾议题最能看出北京对世卫的政治影响力。美国有线电视新闻网CNN指出，世卫组织越来越政治化。

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中国国家主席习近平1月28日在北京人民大会堂会见世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），谭德塞称赞习近平“亲自指挥、亲自部署，展示出卓越的领导力”，并称中方公开透明发布资讯。



1月30日，世卫宣布如今已定名为2019年冠状病毒疾病（COVID-19）的新冠肺炎构成“国际关注公共卫生紧急事件”（Public Health Emergency ofInternational Concern，PHEIC），谭德塞再度赞扬北京的对应。



美国有线电视新闻网（CNN）报导，世卫仰赖成员国的资金与合作来运作，像中国这样的富裕成员因此拥有庞大影响力。中国在世卫举足轻重，最显著的例子之一是它成功阻止台湾进入这个组织。



世卫成立于1948年，任务是协调国际卫生政策，特别是针对传染病。不过，70多年来，批评世卫的声音鲜少中断。论者认为这个组织太过官僚主义，组织结构怪异，过于依赖少数主要捐助者，常因政治关切而运作受阻。



多年来，专家一直对此发出警讯。前世卫顾问克里夫特（Charles Clift）在2014年的一份报告中指出，大多数观察人士同意该组织“过于政治化，过于官僚化，医务人员寻求解决方法时，太过于顾虑社会和经济的问题，在处理有争议问题时太胆小，在适应变化时又显得太慢”。



克里夫特写道：“世卫既是技术机构，也是决策机构。技术工作加入过度政治考量，可能会伤害其健康标准制定者的权威和信誉。”



CNN指出，北京对世卫的政治影响，在台湾问题上最为明显。台湾友邦圣文森特和格林纳丁斯卫生部长布朗（LukeBrowne）去年在世界卫生大会（WHA）慷慨激昂指出：“中国并未对台湾行使主权，台湾从来不是中国一部份，这两个是独立且不一样的政府，邀请台湾以观察员身份参与WHA，既不是非法也并非不符合世卫决议，台湾以前能以观察员身份参与，现在无法参与，原因就是北京不喜欢现在台湾的政府。”



两岸问题专家、澳洲罗伊国际政策研究院学者卡萨姆（Natasha Kassam）表示，台湾被世卫排除在外，让台湾人民面临新冠肺炎蔓延的危机。





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