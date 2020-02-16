学者披露病毒泄漏自武汉研究中心之说并非空穴来风

中国大陆海内外网络一度曾经流传这次武汉爆发冠状病毒，系因当地病毒研究中心泄漏病毒而引发，但原来此说并非完全空穴来风。根据中国一名学者在网上发布的一份英文报告指出，距离被指是爆发病毒源头的华南海鲜市场不足300米的武汉疾控中心，有研究人员曾被用来研究的蝙蝠的血液和尿液溅到，受影响的人员已接受自我隔离14日。大陆有其他学者在病毒爆发初期已经猜测，病毒原来的载体可能是来自蝙蝠。

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华南理工大学生物科学与工程学院教授肖波涛在SCRIBD网站发表一份英文报告指出，在武汉爆发的新型冠状病毒基因排序发现，有96%及89%与菊头蝠有的冠状病毒（CoV ZC45）相似，但须研究病原体及如何传递给人类。报告引用医学期刊研究，指武汉受感染的41人中27人与华南海鲜城有联系，在华南海鲜城搜集到的585份样本中有33份测出新型冠状病毒。



不过，曾在哈佛大学医学院工作，并与美国西北大学有合作研究，多次获国家自然科学基金的肖波涛在报告同时指出，载有CoV ZC45的蝙蝠最早发现于云南省及浙江省，距离华南海鲜城远逾900公里，加上蝙蝠通常栖身野外，而该处人口密集，蝙蝠飞往该处的可能性“非常低”。而华南海鲜市场虽然有售卖野味，但并无出售蝙蝠。



报告提到其他途径的可能性，指出武汉有两间实验室，除了距离华南海鲜市场30公里、P4级的中科院武汉病毒研究所，还有距离海鲜市场仅280多米的武汉市疾病预防控制中心（WHCDC），该中心管有动物作研究目的包括收集及分辨病原体。



报告引述过往官方资料，指武汉疾控中心曾从湖北省捉来155只蝙蝠当中包括菊头蝠，另从浙江省捉来450只蝙蝠。不过负责研究的研究员，曾于2017年及2019年接受媒体访问提及两场意外，包括他曾受蝙蝠袭击，蝙蝠的血溅到他皮肤，于是他自我隔离了14日；另外曾因沾到蝙蝠排尿而须隔离；他曾在蝙蝠身上发现活蜱虫。



WHCDC有关研究做法是透过手术从这些动物提取DNA及RNA作测序，有关样本及受污染垃圾会是病原体，该实施室除了距离华南海鲜城仅280米，亦邻近协和医院，而该医院有第一批确诊新型冠状病毒的医生。报告认为，尽管未来仍需确凿证据，但认为这种病毒泄漏到周围并感染到最初患者是有可能。



至于距离华南海鲜城30公里的中国科学院武汉病毒研究所，一直追踪2003年沙士（SARS-CoV）病毒研究，如利用反向遗传学方法研究。故有“直接推测”是指，有可能该实验室泄漏了SARS-CoV或其衍生物。



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