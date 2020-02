忙中出乱还是透露端倪? 华春莹新推特传按赞习近平下台文

中国外交部发言人华春莹传出在推特注册帐号“Hua Chunying 华春莹@SpokespersonCHN”,14日首次发文随即被中国媒体和微博转发,如今竟传出华春莹竟帮一则呼吁“习近平下台”的文章按赞(like)。据报道称,这项消息传到PTT后,乡民们亦是议论纷纷,不少人直说“造反啦!”、“内斗”、“我们怀念她”、“反习派崛起”,也有人认为这搞不好是在运作政变。

据明镜新闻引述自由时报报道,造反了?多家媒体背书后,华春莹推特竟按赞“习近平下台”。推特外传由中国外交部发言人华春莹注册的推特,竟帮一则呼吁“习近平下台”的文章按赞(like)。

消息说,华春莹推特帐号14日发文表示,“No winter lasts forever, every spring is sure to follow(没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会到来)”。对此,《中国经济网》率先在微博转载,直指中国外交部发言人华春莹推特帐号正式开通,这是首个由中国新闻发言人开通的推特。除了华春莹,多位驻外大使、多个驻外使领馆的推特、脸书帐号,都在对抗武汉疫情的过程中发挥积极的作用。

虽然《中国经济网》随后将该微博文章删除,目前仍有《中国企业家杂志》、新加坡《联合早报》(唯一获准在中国大城市发行的海外华文报)、《美国侨报网》(隶属于中国国务院侨务办公室)等经过微博官方认证的企业蓝V帐号,在微博上PO出华春莹的推特内容。

该报道称,然而,这样经过背书的华春莹推特帐号,竟对一则高呼“习近平,请你下台,向天下苍生谢罪!”的文章按喜欢,令人咋舌不已。

报道称,这项消息传到PTT后,乡民们亦是议论纷纷,不少人直说“造反啦!”、“内斗”、“我们怀念她”、“反习派崛起”,也有人认为这搞不好是在运作政变。

至此中国官方媒体没有相关驳斥或澄清报道。

