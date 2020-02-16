忙中出乱还是透露端倪? 华春莹新推特传按赞习近平下台文

中国外交部发言人华春莹传出在推特注册帐号“Hua Chunying 华春莹@SpokespersonCHN”，14日首次发文随即被中国媒体和微博转发，如今竟传出华春莹竟帮一则呼吁“习近平下台”的文章按赞（like）。据报道称，这项消息传到PTT后，乡民们亦是议论纷纷，不少人直说“造反啦！”、“内斗”、“我们怀念她”、“反习派崛起”，也有人认为这搞不好是在运作政变。

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据明镜新闻引述自由时报报道，造反了？多家媒体背书后，华春莹推特竟按赞“习近平下台”。推特外传由中国外交部发言人华春莹注册的推特，竟帮一则呼吁“习近平下台”的文章按赞（like）。

消息说，华春莹推特帐号14日发文表示，“No winter lasts forever, every spring is sure to follow（没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来）”。对此，《中国经济网》率先在微博转载，直指中国外交部发言人华春莹推特帐号正式开通，这是首个由中国新闻发言人开通的推特。除了华春莹，多位驻外大使、多个驻外使领馆的推特、脸书帐号，都在对抗武汉疫情的过程中发挥积极的作用。

虽然《中国经济网》随后将该微博文章删除，目前仍有《中国企业家杂志》、新加坡《联合早报》（唯一获准在中国大城市发行的海外华文报）、《美国侨报网》（隶属于中国国务院侨务办公室）等经过微博官方认证的企业蓝V帐号，在微博上PO出华春莹的推特内容。

该报道称，然而，这样经过背书的华春莹推特帐号，竟对一则高呼“习近平，请你下台，向天下苍生谢罪！”的文章按喜欢，令人咋舌不已。

报道称，这项消息传到PTT后，乡民们亦是议论纷纷，不少人直说“造反啦！”、“内斗”、“我们怀念她”、“反习派崛起”，也有人认为这搞不好是在运作政变。

至此中国官方媒体没有相关驳斥或澄清报道。

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