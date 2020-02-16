“新公民运动”发起人许志永被捕

综合各方消息显示，中国民间“新公民运动”发起人、法律学者许志永于当地时间2月15日晚在广州被警方带走。后经广州作家野渡等消息来源向媒体证实，可以确认许志永被捕的消息属实。

广告 继续浏览后续

据关注中国大陆维权事件的人士介绍，许志永自去年底“厦门聚会案”后一直在逃。据悉，许志永等人去年12月13日曾在厦门组织了一次公民运动人士聚会，不久后警方就对这一次聚会参与者展开了涉及全国多地的抓捕行动。此外，今年2月初，许志永还发表《劝退书》，就当前新冠肺炎疫情问题呼吁中国国家主席习近平"让位"。在此期间，他并多次就新冠疫情中引发网民关注的问题发表自己的看法。另有报道指，当局在搜捕许志永的过程中曾多次骚扰和跟踪他的亲友，近日许志永躲藏在广州番禺区海鸥岛，但各个小区因应疫情加强封锁排查，直至15日晚大约6时，他怀疑被带走。

另有维权人士在网上发文指，许志永近日隐居在广州律师杨斌家中，而杨斌一家三口也被警方带走。据了解，近期多名曾参加这一“厦门聚会”的维权律师和异见人士，先后被当局以涉嫌“颠覆国家政权罪”逮捕，包括曾入狱的维权律师丁家喜和山东省烟台大学前教师张忠顺等。而现年46岁的许志永也曾在2013年4月遭到软禁，同年7月16日被警方拘留，8月2日被正式逮捕。2014年1月，他被北京市第一中级人民法院以“聚众扰乱公共场所秩序罪”为名，判处有期徒刑四年。许志永在上诉未果后于2017年7月15日刑满出狱。

据了解，许志永1990毕业于兰州大学法律系，并相继获得法学学士和硕士学位。他并于1999年就读于北京大学法学院，于2002年获得该校法学博士。此后，他曾担任北京邮电大学讲师，并于2003年孙志刚在广州收容站被殴打致死事件中，通过提倡废除收容遣送制度，参与“三博士上书”而首次走入公众视野。他参与创立"新公民运动"，旨在推进体制内的改革，包括要求官员公示个人财产的诉求等。许志永于2003年和2006年连续当选两届北京市海淀区人大代表。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅