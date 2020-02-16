新冠病毒 Westerdam乘客大马确诊

应柬埔寨卫生部请求，马来西亚当局对威士特丹号邮轮上下来的83岁美国女乘客开展了第二次新冠病毒检测，结果依然为阳性。吉隆坡不再接受其他乘客入境。

广告 继续浏览后续

据来自北京和万象周日的综合报导，从挂荷兰旗帜豪华邮轮威士特丹号下船的一名美国女游客，经马来西亚方面两次检测确诊为新冠病毒携带者后，引起包括美国官方在内，其它相关国家的严重不安。马来西亚现已决定不再允许任何威士特丹号邮轮的其他乘客入境。

马来西亚副总理2020年2月16日星期天在新闻发布会上告诉媒体人士，从威士特丹号邮轮上下来的83岁美国女乘客尽管在离开柬埔寨之前，就已接受过当地医疗人员的检查。但在抵达吉隆坡后，经过周五和周六先后两次检测，都呈阳性。与此同时，这位美国女士的先生则两次检测都呈阴性。

马来西亚的两次检测结果改变了包括美国政府在内，多个相关国家此前的看法：即于二月初从香港启航的威士特丹号豪华邮轮没有遭新冠病毒感染，接待船上乘客时可以无需隔离保护装备。

威士特丹号邮轮上一名乘客2020年2月14日在柬埔寨西哈努克港得以下船时跪下表示感谢。 Un passager s'agenouille le 14 février 2020 lors du débarquement du navire de croisière Westerdam à Sihanoukville, au Cambodge, où il a été autorisé à accoster après avoir été rejeté dans d'autres ports d'Asie par crainte de l'épidémie de coronavirus COVID-19. © AFP 法新社

据介绍，在亚洲航行的威士特丹号豪华邮轮在遭菲律宾马尼拉拒绝入港后，曾停靠高雄港，之后再度起航，却被亚洲多国和地区拒绝入港。最终得以在13日周四至14日周五间进入柬埔寨水域，停靠西哈努克港下人。之后，包括现已确证的这位美国妇女，船上有140多人抵达马来西亚。柬埔寨方面现在表示，未来将与世界卫生组织和美国疾控中心合作，在给威士特丹号上其他乘客放行之前，进行仔细的检测。

其它相关衔接：

新冠病毒 越南拒一欧洲邮轮停港

新冠肺炎 漂流在日本沿海隔离者

中国在新冠病毒威胁下的情人节

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅