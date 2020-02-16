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新冠病毒 Westerdam乘客大马确诊

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Westerdam arrive au port de Sihanoukville, sur la côte sud du Cambodge, le 13 février 2020
Westerdam arrive au port de Sihanoukville, sur la côte sud du Cambodge, le 13 février 2020 © AFP 法新社
作者： 尼古拉 | 尼古拉

应柬埔寨卫生部请求，马来西亚当局对威士特丹号邮轮上下来的83岁美国女乘客开展了第二次新冠病毒检测，结果依然为阳性。吉隆坡不再接受其他乘客入境。

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据来自北京和万象周日的综合报导，从挂荷兰旗帜豪华邮轮威士特丹号下船的一名美国女游客，经马来西亚方面两次检测确诊为新冠病毒携带者后，引起包括美国官方在内，其它相关国家的严重不安。马来西亚现已决定不再允许任何威士特丹号邮轮的其他乘客入境。

马来西亚副总理2020年2月16日星期天在新闻发布会上告诉媒体人士，从威士特丹号邮轮上下来的83岁美国女乘客尽管在离开柬埔寨之前，就已接受过当地医疗人员的检查。但在抵达吉隆坡后，经过周五和周六先后两次检测，都呈阳性。与此同时，这位美国女士的先生则两次检测都呈阴性。

马来西亚的两次检测结果改变了包括美国政府在内，多个相关国家此前的看法：即于二月初从香港启航的威士特丹号豪华邮轮没有遭新冠病毒感染，接待船上乘客时可以无需隔离保护装备。

威士特丹号邮轮上一名乘客2020年2月14日在柬埔寨西哈努克港得以下船时跪下表示感谢。 Un passager s'agenouille le 14 février 2020 lors du débarquement du navire de croisière Westerdam à Sihanoukville, au Cambodge, où il a été autorisé à accoster après avoir été rejeté dans d'autres ports d'Asie par crainte de l'épidémie de coronavirus COVID-19.
威士特丹号邮轮上一名乘客2020年2月14日在柬埔寨西哈努克港得以下船时跪下表示感谢。 Un passager s'agenouille le 14 février 2020 lors du débarquement du navire de croisière Westerdam à Sihanoukville, au Cambodge, où il a été autorisé à accoster après avoir été rejeté dans d'autres ports d'Asie par crainte de l'épidémie de coronavirus COVID-19. © AFP 法新社
据介绍，在亚洲航行的威士特丹号豪华邮轮在遭菲律宾马尼拉拒绝入港后，曾停靠高雄港，之后再度起航，却被亚洲多国和地区拒绝入港。最终得以在13日周四至14日周五间进入柬埔寨水域，停靠西哈努克港下人。之后，包括现已确证的这位美国妇女，船上有140多人抵达马来西亚。柬埔寨方面现在表示，未来将与世界卫生组织和美国疾控中心合作，在给威士特丹号上其他乘客放行之前，进行仔细的检测。

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