访问主要内容
中国
法国
港澳台
栏目检索
中国

新冠肺炎中国周日新报 新确诊2009 新死亡病例142 疫情传下降趋势

发表时间：

Representación de la estructura química del nuevo coronavirus
Representación de la estructura química del nuevo coronavirus Centers for Disease Control and Prevention/AFP/Archivos
作者： 小山

中国国家卫生健康委员会周日公告，截至2月15日24时31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2,009例，新增死亡病例142例。另据此前公布数据，当日新增确诊量为1月30日以来新低，湖北省以外其他省份新确诊日增量已经连续12日下降。

广告

据路透社今天报道说，昨天中国大陆新增新冠肺炎确诊2009例为1月30日来新低，湖北以外12连降。中国国家卫生健康委员会星期天公告显示，15日新增重症病例219例，新增疑似病例1,918例。当日新增治愈出院病例1,323例，解除医学观察的密切接触者29,788人。

该报道说，截至2月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例57,416例（其中重症病例11,272例），累计治愈出院病例9,419例，累计死亡病例1,665例，累计报告确诊病例68,500例（江西省核减1例），现有疑似病例8,228例。中国累计追踪到密切接触者529,418人，尚在医学观察的密切接触者158,764人。

湖北疫情如下：2月15日湖北新增确诊病例1,843例，新增治愈出院病例849例，新增死亡病例139例，现有确诊病例49,030例，其中重症病例10,396例。该省累计治愈出院病例5,623例，累计死亡病例1,596例，累计确诊病例56,249例。新增疑似病例1,036例，现有疑似病例5,243例。

路透社说，累计收到港澳台地区通报确诊病例84例：香港特别行政区56例（出院1例，死亡1例），澳门特别行政区10例（出院3例），台湾地区18例(出院2例)。

该报道说，中国金融监管官员周六表示，当前企业复产复工仍有一定过程，给价格稳定带来压力，但中国稳健货币政策前提未改，绝对不会出现大规模通胀；监管层对不良贷款增加有心里准备，该问题会得到稳妥解决。

中国银保监会周六发布通知称，要及时掌握企业信息，优化信贷流程，合理延长贷款期限，有效减费降息，全面服务受疫情影响企业复工复产；同时，全力支持疫情防控企业扩大产能，做好治疗药物、疫苗研发等卫生医疗重点领域及相关企业的融资支持。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

免费下载

页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。