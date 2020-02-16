新冠肺炎中国周日新报 新确诊2009 新死亡病例142 疫情传下降趋势

中国国家卫生健康委员会周日公告，截至2月15日24时31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2,009例，新增死亡病例142例。另据此前公布数据，当日新增确诊量为1月30日以来新低，湖北省以外其他省份新确诊日增量已经连续12日下降。

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据路透社今天报道说，昨天中国大陆新增新冠肺炎确诊2009例为1月30日来新低，湖北以外12连降。中国国家卫生健康委员会星期天公告显示，15日新增重症病例219例，新增疑似病例1,918例。当日新增治愈出院病例1,323例，解除医学观察的密切接触者29,788人。

该报道说，截至2月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例57,416例（其中重症病例11,272例），累计治愈出院病例9,419例，累计死亡病例1,665例，累计报告确诊病例68,500例（江西省核减1例），现有疑似病例8,228例。中国累计追踪到密切接触者529,418人，尚在医学观察的密切接触者158,764人。

湖北疫情如下：2月15日湖北新增确诊病例1,843例，新增治愈出院病例849例，新增死亡病例139例，现有确诊病例49,030例，其中重症病例10,396例。该省累计治愈出院病例5,623例，累计死亡病例1,596例，累计确诊病例56,249例。新增疑似病例1,036例，现有疑似病例5,243例。

路透社说，累计收到港澳台地区通报确诊病例84例：香港特别行政区56例（出院1例，死亡1例），澳门特别行政区10例（出院3例），台湾地区18例(出院2例)。

该报道说，中国金融监管官员周六表示，当前企业复产复工仍有一定过程，给价格稳定带来压力，但中国稳健货币政策前提未改，绝对不会出现大规模通胀；监管层对不良贷款增加有心里准备，该问题会得到稳妥解决。

中国银保监会周六发布通知称，要及时掌握企业信息，优化信贷流程，合理延长贷款期限，有效减费降息，全面服务受疫情影响企业复工复产；同时，全力支持疫情防控企业扩大产能，做好治疗药物、疫苗研发等卫生医疗重点领域及相关企业的融资支持。

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