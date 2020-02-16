新冠肺炎拐点不现 两会开不开成难下赌注

中国境内武汉肺炎疫情持续扩大，预定于3月3日及5日先后开幕的中国全国政协及人大会议是否可能延期引发关注。消息显示，尽管高层之间出现激烈辩论，中共当局仍倾向如期召开两会；为求会议在依既定日程举行，甚至做到不戴口罩开会，重灾区省分如湖北等地的两会代表及官员均已开始进行隔离。此前消息曾预示如果疫情严峻中共高层可能倾向于延期。

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据上报今天报道说，疫情未见“拐点”，中国两会将成政治豪赌。消息引述路透社说，武汉肺炎疫情持续蔓延，原订于3月3日及5日召开的中国全国人大政协两会是否如期召开，国际舆论出现诸多揣测。



由于两会未有延期迹象，会议前期的准备工作仍持续进行，并因应疫情采取相应措施。例如全国政协便在海外侨胞列席会议的登记表格上增列是否“曾与新冠肺炎患者有密切接触”的字段；而原订18、19日为委员举办的专题研讨班，也改为“网络远程学习平台”。

据该报道称，疫情拐点迟不出现，两会时间压力难解套。武汉肺炎疫情失控，从爆发点湖北省开始，各省市陆续控管联外交通，严防疫区民众进入；北京、上海、广州、深圳四大指标城市已先后发布“封闭式管理”措施，亦即所谓“软封城”，严格控管外地人口进入。“国中之国”的荒谬情况不仅使中国民间恐慌持续，更严重拖延企业复工时程等公私部门正常运作。

消息说，中国工程院院士、中国国家卫生健康委员会高级别专家组组长钟南山曾预言武肺疫情拐点将出现在二月中下旬；但随着病例及死亡人数持续增加，钟南山日前改口“推迟”拐点，指“还要观察几天”，但疫情可望在4月结束。钟南山的“拐点说”引起外界怀疑，可能是在中共当局授意下，为复工令及各项政治日程解套。

据该报道指，而在迟迟看不到疫情拐点的情况下，将在3月3日及5日开幕的中国两会是否延期，据传在中共领导高层之间引发激烈辩论。近日已有外国媒体传出，中共高层确实已将延后两会列入考虑，甚至传出可能延到3月中旬甚至下旬。但有北京消息透露，自从全国人大政协定期召开以来，两会从未延后，甚至连2003年SARS期间都如期举行，延后开会可能性不大。

据上报说，维护“疫情可控”形象，北京当局倾向两会如期举行。报道引据消息指出，中共总书记习近平主张如期举行会议，理由包括证明疫情在中央妥善因应下“可防可控”，而其他政治工作的日程也都可以如期推进；若两会延期，则显示疫情严重程度远远超过之前的SARS，国际舆论也将出现更多质疑声浪。

此外，两会期间北京一向采取高规格维安管制，不仅是对一般民众的控管，各省代表团从下榻饭店、会议期间的交通工具，以及会议场所，都由大会方面统一安排调控；近年来随着科技进步，各代表团饭店及会场更有即时影像监控。知情人士认为，在这种情况下要执行与会代表的健康监控并非难事。

该报道指出，然而主张两会应该延期的意见则认为，两会期间不仅有数千名两会代表自中国各地涌入北京，还有大批随团媒体及大会工作人员，检疫及防护是极大考验。而中央官员及其他省市代表能否与来自湖北等重灾区省份的代表共处一室开会，也引发议论。

此外，虽然中国大部分省和直辖市的人大政协会议已陆续在春节前后举行，但四川、云南两省已经公告延后开会，而包括江苏、浙江、山东等约10个省辖区内都有地方两会公告延期。在此情况下，全国两会坚持如期召开，不仅凸显中央与地方不同标准，也增添外界质疑。

而在外国媒体一再出现中国两会可能延期的说法之际，中共党政高层及官媒并未有任何回应或说明。但近日传出主要高层近期内彼此减少接触，中央机关开会时也有“戴着口罩、隔席而坐”的场景出现。且由于高层坚持“不戴口罩开会”，各地代表已开始自行隔离，其中湖北代表团的隔离期更提早开始，以求万无一失；两会前的代表学习会议，也已通知改为“线上学习平台”。

据报道称，虽然中国是疫情爆发地，但全国政协已向即将赴北京列席会议的海外侨胞发出登记表，增列“曾与新冠肺炎患者有密切接触”的字段，防止海外人士成为病毒传播者。

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