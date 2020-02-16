新冠肺炎 东京与北京仍热心习近平如期访问樱花地

日本外相茂木敏充15日下午在出访地德国慕尼黑，与中国国务委员兼外交部长王毅举行会谈。两人达成一致，将按原计划推进预定4月的中国国家主席习近平作为国宾访日的准备工作。在新型冠状病毒肺炎疫情蔓延的情况下，双方确认了力争实现访日的方针。为习近平访问铺路，中共中央政治局委员杨洁篪2月底访日的日程也已基本敲定。

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据共同社今天报道说，日中外长就继续准备习近平访日达成一致。日本外相茂木敏充15日下午在出访地德国慕尼黑，与中国国务委员兼外交部长王毅举行会谈。两人达成一致，将按原计划推进预定4月的中国国家主席习近平作为国宾访日的准备工作。在新型冠状病毒肺炎疫情蔓延的情况下，双方确认了力争实现访日的方针。两国外长还商定为防止新冠肺炎扩散而紧密合作。茂木表示将全力支援中国的努力。



该报道称，有关习近平访日，原定本月中旬在北京召开的筹备会议被推迟，日本政府内部出现了会延期的论调。此次外长会谈中的磋商受到瞩目。



对于中国接受从湖北省武汉市撤侨的日本包机，茂木表示“高度赞赏中方的合作”。王毅说明将尽全力确保日本侨民安全，还对日本提供防护服等援助表示了感谢。对于外界担忧的对中国经济的影响，他明确表示可以通过努力把损失弥补回来。



茂木就习近平访日指出日中两国对世界和平与繁荣负有责任，强调“欲使其成为向国内外明确展示两国履行该责任的意志的机会”。王毅表态一定会实现访日，把现在的战略互惠关系提上新高度。



会谈后，对于王毅涉及习近平访日的发言，当媒体询问大意是否为访日时期是4月不变时，茂木回答说“可以这样认为”。



围绕习近平访日，中共中央政治局委员杨洁篪2月底访日的日程也已基本敲定。



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