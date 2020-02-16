新冠肺炎 广东北京复工均传感染案 经济考量再引忧虑

新冠肺炎（COVlD-19）疫情延烧，广州珠江天河区一栋顶级商业大楼的管理15日贴出公告，透露一间位于13楼的公司，由于有职员近日确诊染病，因此整间公司全体员工都已经在14日紧急停止上班。这也是广州正式复工后，首次有商业大楼出现确诊病例。北京市疾控中心于今宣布一例个案返北京上班8天后，近日出现“感冒”症状就医后确诊，部门数十人都被隔离，已有一名在食堂一同排队用餐的同事证实感染。

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据东森新闻今天报道说，复工后首例！广州商业大楼职员确诊，“全公司隔离”停止上班。



新冠肺炎（COVlD-19）疫情延烧，广州珠江天河区一栋顶级商业大楼的管理15日贴出公告，透露一间位于13楼的公司，由于有职员近日确诊染病，因此整间公司全体员工都已经在14日紧急停止上班，开始进行隔离，疾病控制中心随即派人上门进行楼层全面消毒作业。这也是广州正式复工后，首次有商业大楼出现确诊病例。



该报道综合陆媒消息，广州知名商业办公大楼“天盈广场”管理处发布一份通知函，内文提到，他们在15日上午收到政府部门警告，位于东塔13楼其中一间公司的一名职员确诊感染新冠肺炎。公司所有职员都停止上班，开始隔离。



据了解，天盈广场属于广州猎德村旧改的一部分，是珠江新城代表商业大楼之一。2018年，该项目案曾以平均每平方公尺7万多元的价格，创下广州办公大楼成交均价的新高。



根据广东卫健委通报，广东在14新增7名病例，不过由于公布的资讯大多是确诊病例所居住的社区或场所，并未公开工作地点，目前暂时无法确认天盈广场这起确诊病例，是否包含在当日的7名病例之中。

东森新闻另报复工灾情！他回北京上班8天确诊，同事食堂一起排队就中标。



该报道说，中国企业近日纷纷复工，民众在地铁上戴上口罩前往上班，但已有不少地区传出聚集感染。新冠肺炎疫情爆发后，春节后中国各地复工防疫情况受到关注。对此，北京市疾控中心于今（16日）的记者会上，又宣布一例未做好防控的确诊案例，为一名个案返北京上班8天后，近日出现“感冒”症状就医后确诊，部门数十人都被隔离，已有一名在食堂一同排队用餐的同事证实感染。



据北京市疾控中心副主任庞星火表示，该确诊病例在春节前，曾与家人驾车回老家过年。过年期间，老家亲友照常聚会，个案也“不当一回事”，照常吃喝。但在春节后初六返回北京，并于初七陆续开始上班后，该个案于正月十五（2月8日），听闻老家一名亲戚被确诊，这时该男才意识到自己最近的“感冒”症状赴医院检查，最后被确诊为新型冠状病毒感染的肺炎。



疾控中心强调，这名患者回北京后，没有进行居家隔离观察14天，导致这名确诊患者的全单位，几十人都作为密接被隔离了。据庞星火说，“更痛心的是”，这名患者已经“招”上了一名同事，核酸检测呈阳性。该同事回忆与个案互动经过，唯一一次接触是两人在食堂吃完饭后，曾一起排队倒餐盘，当时两人都没有戴上口罩。



东森新闻说，值得注意的是，该案例属于在大陆企业普遍于2月10日复工前，就出现的复工集聚感染案例，而在近日，大陆各地也已传出多起聚集性疫情，包括重庆的攀钢重庆钛业公司，出现2例确诊、1例无症状阳性感染者，131人密切接触。



该报道说，其余也有湖南的娄底涟源海螺水泥厂、山西某电厂均为春节期间因生产需要，继续上班，员工陆续返回复工后，开始出现确诊案例，使得企业目前紧急停工或采封闭式管理；为了最大限度的降低风险，据《福州日报》报导，当地计划提供复工人员免费核酸检测，避免产生“无症状感染者”的风险。

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