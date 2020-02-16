新冠肺炎 应勇上任严惩懈怠官员 因遗漏上报无法医治而自杀案成罪责

中国湖北省和省会武汉市日前因疫情换帅后，两地今日都公布多起对官员和干部工作不力的惩处。其中显示，一位居民因为没有被上报为武汉肺炎疑似病例得不到治疗，因此在家自缢。死者所在街道官员多人因此受罚。

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据中央社今天报道说，新冠肺炎传悲歌，居民因未获通报治疗自缢。

该报道综合新华社及长江日报今天消息，武汉市纪检监察机关近日查处了4起在疫情防控工作中不认真履职尽责案件；湖北省纪委监委也公布6起官员违反疫情防控纪律的问题。从这些内容中，可以一窥人为处置不当所反映出冰山一角的疫情概况。根据公告，武汉长丰街正康社区程姓居民在家自缢身亡，原因是他所在的社区向街道（中国基层行政区）漏报了他是新冠肺炎的疑似病人，但街道、社区未能有效组织治疗。

报道称，正康社区居委会党支部书记和副主任明知程姓民众病情却未按规定作出合理处置，受到党内警告处分；相关的街道二级调研员被诫勉处理，街道工委书记被责令作出检查。

该报道称，此外，武汉市洪山区副区长王在桥因严重失职失责受到政务撤职处分。据公告，他没有认真执行政策，导致大量新冠肺炎感染者的密切接触人员未被及时集中隔离、大量患者未及时入院收治，“造成恶劣影响”。湖北省的公告则指出，多名官员执行隔离政策“打折扣”、对疫情相关的工作日志造假等屡职不力情况。

此外，宣恩县椿木营乡被点名区域内发生多起群众聚集操办丧事，利川市毛坝镇则因漏报疫情，辖区内发生多处群众聚集，“造成严重不良影响”。

中央社说，湖北是新冠肺炎疫情核心区域，累计确诊病例超过5万人。前上海市长应勇13日出任中共湖北省委书记，同日，武汉市委书记也换人，由前济南市委书记王忠林出任。新官上任三把火，今天湖北省和武汉市方面都祭出对多名官员的究责公告。

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