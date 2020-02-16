新冠肺炎 湖北推全境24小时最严封闭制

新冠肺炎疫情严峻，疫源地湖北省今日（16日）发出通告，要求强化新冠肺炎疫情防控，并明确指出：所有城乡社区实行24小时最严格封闭管理。

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据香港01报道，新冠肺炎湖北宣布：全省城乡社区实行24小时最严封闭管理。湖北省今日（16日）发出通告明确指出：所有城乡社区实行24小时最严格封闭管理。

据湖北省政府的通告指，当前全省疫情防控已进入最吃劲的关键期，疫情形势仍然严峻，为有效切断传染源，阻断传播途径，遏制疫情扩散蔓延势头，实施多项措施，其中包括强化城乡社区（村）封闭管理，城乡所有村组、社区、住宅区、居民点实行24小时最严格的封闭式管理。严管外来车辆，非必需不进出；严管外来人员，非必要不入内；严管住户外出，药品和必需生活物品等可采取集中采购配送等方式进行；严管经营门店，规范体温检测，控制人流量。

通告指，要强化车辆通行管控。全面加强各市（州、直管市、神农架林区）域内交通管控，采取临时交通管制措施，减少机动车出行。除抗疫车辆、公务用车、公共交通、医护人员用车、运输生活必需品车辆和救护、消防、抢险、环卫、警车等特种车辆外，其他车辆一律禁止通行。

根据通告规定，要强化重点区域管理。所有非必需的公共场所一律关闭，一切群众聚集性活动一律停止。超市、药店等必需开放场所，要合理安排营业时间，严格控制人流量，做好人员导流、体温检测。实行零售药店购药登记制度，购买感冒药、发烧咳嗽药、退烧药等药品的人员，必须如实填写个人信息，信息必须完整录入电脑系统才能购买。对出现确诊（含临床诊断）新冠肺炎病例的社区（村）、小区、居民点、楼宇、工作场所等基层单元，坚决实行14天封闭式硬隔离。

通告又指出，要强化居民健康全面排查。对所有居民开展拉网式动态滚动筛查，做到“不漏一户、不落一人、不断一天”，确保全覆蓋、无盲区。加强对“四类人员”的流行病学调查，所涉单位和个人必须依法无条件配合，不得隐瞒病史、密切接触史，不得逃避隔离医学观察。拒不配合的，由公安机关依法采取强制措施。居民出现发烧、咳嗽等症状，必须第一时间向社区（村）报告。社区（村）对发烧病人报告的健康信息认真核查，对确认的发热病人就近转送至发热门诊就诊。

通告还规定，要强化重点人群管理和服务。所有疑似、确诊（含临床诊断）新冠肺炎病例的密切接触者和不能明确排除新冠肺炎的发热病人，必须送集中隔离点单人单间留观，不得居家隔离留观。

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