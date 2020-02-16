武汉病毒研究所再遭聚焦 研究生染病说法不消 石正丽再担保绝无感染

中国网上近日流传说，中国科学院武汉病毒研究所研究生黄燕玲是首名感染武汉肺炎并开始散播病毒的“零号病人”；但两名病毒所研究员都予以否认，并保证病毒所无人染病。该研究所研究员石正丽表示，“怎么可能？这个一看就是假新闻”“我可以保证，包括研究生在内，我们所没有一个人被病毒感染过，我们所是零感染”。

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据中央社今天报道说，网传研究生为零号病人，武汉病毒所指无人感染。

该报道引述北京新京报今天消息，据网上流传的截图，“武汉（新冠）病毒肺炎的零号病人是黄燕玲，为武汉病毒研究所科研人员，2012年考入武汉病毒研究所的硕士研究生”。中科院武汉病毒研究所发布于2011年11月4日的“2012年度推荐免试硕士研究生拟录取名单公示”显示，黄燕玲为西南交通大学推荐的学术性硕士。

该报道称，新京报就此事向武汉病毒研究所研究员石正丽、流感病毒实验室研究员陈全姣求证。两人都表示，并不确定研究所是否有名叫黄燕玲的女研究生，但可以保证研究所目前无一人感染武汉肺炎。据石正丽表示，“怎么可能？这个一看就是假新闻”“我可以保证，包括研究生在内，我们所没有一个人被病毒感染过，我们所是零感染”。而陈全姣也说，“我们武汉病毒研究所没有一例感染，我们病毒所绝对不是‘零号’”。

该报道另引据香港01消息，网上稍早前有消息说，这次疫情与中国的实验室有关，包括距离华南海鲜市场30公里、中国最高第四级（P4）的中科院武汉病毒研究所实验室。华南海鲜市场据指是疫情的来源地。对此，石正丽日前就曾表示，“以性命担保”非由实验室泄露，指“新型冠状病毒是大自然给人类不文明生活习惯的惩罚”。

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