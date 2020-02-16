求是网刊透露1月7日知情讲话 港媒指习称亲自指挥武汉封城

新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，外界关注武汉及湖北当局有否瞒报，地方与中央的上传下达是否通畅，国家主席习近平有无如他所言“亲自指挥、亲自部署”等问题。官方求是网昨日发布习近平本月3日在中共中央政治局常委会会议的讲话，提到他早于1月7日就对疫情防控工作提出要求，也是他亲自授意武汉封城。讲话还强调中央对疫情形势判断准确，工作部署及时，措施有效。

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据明报今天报道说，求是网刊讲话，1月7日已提防控要求，习自称全程指挥抗疫 授意武汉封城。

该报道说，中共中央机关刊物《求是》杂志近年每期头条皆为习近平的文章或讲话，但一般会在讲话后较长一段时间才发出有关内容，今次是罕有地在两个星期内就刊出习在中央政治局常委会会议的讲话全文。

该报道说，年初一成立中央应对疫情工作领导小组。最新一期《求是》今日才出版，求是网昨先发表约6000字的习近平讲话实录，开篇表示：“武汉新型冠状病毒肺炎疫情发生后，1月7日，我主持召开中央政治局常委会会议时，就对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作提出了要求。1月20日，我专门就疫情防控工作作出批示，指出必须高度重视疫情，全力做好防控工作，要求各级党委和政府及有关部门把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头。1月22日，鉴于疫情迅速蔓延、防控工作面临严峻挑战，我明确要求湖北省对人员外流实施全面严格管控。正月初一，我再次主持召开中央政治局常委会会议，对疫情防控特别是患者治疗工作进行再研究、再部署、再动员，并决定成立中央应对疫情工作领导小组。”

明报报道说，该报翻查资料发现，习近平在中央政治局常委会会议就防疫工作提出要求的前两天，即1月5日，武汉卫健委通报59宗“不明原因的病毒性肺炎”，并称未发现明显人传人和医护感染，世界卫生组织（WHO）首次就此发布新闻，翌日国家疾控中心内部启动二级应急响应，而武汉市两会照常开幕，当日开始连续5天武汉卫健委没有任何通报，湖北省两会亦于同月11日如期开幕。

报道称，20日首确认人传人，促重视疫情。1月20日，习近平作出批示，国家卫健委高级别专家组组长钟南山透过央视首次确认人传人及有医护感染，各地政府和民间方开始重视疫情。1月22日，习下令全面严格管控人员外流，副总理孙春兰抵达武汉，翌日凌晨武汉宣布封城。1月27日，总理李克强受习近平委托到武汉考察指导防疫工作。

该报道说，习近平1月28日在北京会见世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）时称“这一次的疫情防控工作，我一直是在亲自指挥、亲自部署”，但因习并未担任中央领导小组组长，反而将此位置“让”给李克强，近期亦不似李克强及长驻武汉的孙春兰等领导人置身防疫前线频频露面，引发外间质疑。求是网昨另发文强调，习近平“时刻跟踪着疫情蔓延形势和防控工作进展情况，亲自指挥、亲自部署”。

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