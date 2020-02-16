港媒指公布习近平决策内情为解释蒋超良被免原因

中国国家主席习近平10日在北京安华里社区视察新型冠状病毒的预防和控制工作。

于武汉爆发的新冠肺炎疫情持续，防疫抗疫成为中南海新年中的头等大事，习近平亦就这项工作提出过诸多要求。中共理论阵地刊物最新涉及疫情的文章就披露这位中共总书记的决策内情。该刊物罕见公布习近平1月7日就对武汉疫情知情。

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据香港01今天撰文报道，武汉肺炎疫情，习近平决策内情公布揭开蒋超良被免原因。

香港01指根据官方报道，2月16日出版的第4期《求是》将刊发习近平在2月3日中共政治局常委会会议上的讲话内容。相较《求是》以往刊发习近平过往文章的长时间间隔，此次发文速度之快（间隔不足半月）颇为罕见。据报道，武汉NCP疫情最早发生于2019年12月，而习近平在讲话中称自己早在2020年1月7日就对疫情防控工作提出要求。1月20日，他对此作专门批示，采取措施，遏制蔓延势头。1月22日，他明确要求湖北全面严格管控人员外流。1月25日，再研究、部署、动员防控工作，决定成立中央应对疫情工作领导小组。

该报道说，从事后的发展来看，尽管湖北省于1月23日，也就是习近平对湖北提出明确要求的第二天，实施封城措施，但仍然未达到习近平1月20日的遏制蔓延势头的要求，进而导致疫情扩散至全境（31省区市均“失守”），甚至海外多国。而这也是湖北、武汉一把手蒋超良、马国强被临阵换将的根源。

该报道认为，因为习近平在上述讲话中最后提到，对那些不作为、乱作为的官员，对那些工作不投入、不深入的官员，对那些不会干、不能干的官员，要及时问责、问题严重的要就地免职。按照这一要求看，湖北的官员蒋超良、马国强被免，原因也一定是“问题严重”。

该报道说，在2月3日的讲话中，习近平就疫情防控提出诸多细化要求，事后也被制定成具体施政措施，包括官员的惩处的标准，“不服从统一、本位主义严重，不敢担当、作风漂浮、推诿扯皮，失职渎职”。中纪委常委会则表态将惩处存在这些问题的官员。

据习近平讲话称要将湖北武汉视为防控重中之重，随后大量人员物资被输送至前线；要求社区防控网格化管理，随即封城、战时管制动作频繁。讲话还特别提到北京，后期北京也提升防控疫情级别，推出多项措施。习近平还要求提高收治率和治愈率，降低感染率和病死率，此后湖北、武汉，乃至多个省份改变收治策略，便居家隔离为集中收治等；要求加大科研攻关，“核心技术攻关可以搞揭榜挂帅，英雄不论出处，谁有本事谁就揭榜”，尽快拿出成果。

该报道指，就疫情对社会稳定产生的影响，习近平说，要维护正常经济社会秩序，避免恐慌；维护医疗救治秩序；做好社会全面稳定工作，加大警力，保持严打高压；维护正常交通秩序。就宣传领域，中共总书记要求做好内外两个领域的工作。对内，加大宣传力度，消除民众焦虑、恐惧心理，“强化显政”，公开党政军防疫抗疫工作，以增加透明度；强化网络舆情监控，壮大正能量，管控网络媒体，严惩借机造谣滋事之人。对外，要主动回应国际关切，加强沟通协调，争取国际社会理解和支持。

对于经济问题，习近平讲话坦承，疫情已经对宏观经济运行产生影响，春节期间部分服务业受到较大冲击，并认为疫情对经济的影响还会持续，体现在加剧中小企业生产经营困境、延缓投资项目进度、抑制内外商务经贸活动、就业压力加大等。

据习近平要求，要做到心中有数，积极应对，首先就要坚定信心，不要被问题和困难吓倒，“中国是个大国，韧性强，潜力大，回旋余地大。”他提出诸多要求，包括推动企业复工复产，强化金融支持，防止企业资金链断裂；加快释放新兴消费潜力，其中特别是与5G有关的业务。

习近平还指出，此次疫情是对中国治理体系和能力的一次大考，一定要总结经验、吸取教训。要健全国家应急管理体系，补齐公共卫生短板，尽快出台生物安全法等。对此，习近平在2月14日专门为此举行最新一次的中央深改委会议。

该报道称，特别地，习近平还称，“野味产业”已对公共卫生安全构成重大隐患，“再也不能无动于衷了！”他已就该问题作出批示，要求取缔和严打非法野生动物市场和贸易，革除食用野味陋习。习近平在讲话的最后直指办事的官员们，称一些地方出现形式主义、官僚主义现象，还特别提到一些官员作风漂浮、不深入疫情防控第一线，甚至是对疫情防控基本情况一问三不知。而“一问三不知”则具体指向已被免职的湖北黄冈卫健委主任唐志红。

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