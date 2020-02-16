湖北孝感升级防疫管控措施 所有城镇居民被下“禁足令”

湖北省孝感市政府新闻办微博2月17日发布声明称，孝感市疫情防控指挥部日前发布“17号令”，称孝感管控措施全面升级，所有城镇居民，必须足不出户，严禁外出；农村村民，严禁在村湾内闲逛、串门、聚集，违反该令的，一律处10日以下治安拘留。

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声明指，坚决阻断人员流动，遏制疫情扩散蔓延，根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规，孝感市新型冠状病毒肺炎防控指挥部作出如下决定：

一、所有城镇居民，必须足不出户，严禁外出；农村村民，严禁在村湾内闲逛、串门、聚集。医护人员，医疗物资和生产生活保障人员，参与疫情防控人员，因病就医、因孕、因丧及经县级指挥部批准离孝人员，允许按指定时段、指定线路临时出行。违反本令的，一律处10日以下治安拘留。

二、所有车辆(含摩托车、电动车、自行车、三轮车)禁止上路行驶。抗疫车辆、公务用车、医护人员用车、运输生产生活必需品车辆，救护、消防、抢险、环卫、警车、邮政等特种车辆和持通行证车辆可通行。违反本令的，车辆一律扣留，对当事人处10日治安拘留并处500元罚款；违反道路交通管理的，依法予以记分、吊销机动车驾驶证。

三、所有非必需的公共场所必须关闭。药店，定点的超市、酒店、农贸市场按照指挥部要求，定时、定向开放，严格控制人流量，做好人员导流、体温检测。违反本令的，对经营者处10日以下治安拘留。

四、各乡镇(街道)、村(社区)要统筹市县两级下沉干部和乡镇(街道)、村(社区)两级干部以及村(居)民、志愿者、物业企业服务人员，成立纠察队，不间断巡查、发现、制止，对违反本令的人员、车辆，移交公安机关处罚。

五、违反本令的，一律纳入失信人员名单。对党员、干部等公职人员，一律移交纪委监委和组织部门依规依纪予以处理。对执行不严、控制不力的单位和村(社区)予以追责。

据悉，这一命名令自2020年2月17日零时在当地实施。值得一提的是，就在一天前，湖北省政府发布《湖北省人民政府关于进一步强化新冠肺炎疫情防控的通告》指出，城乡所有村组、社区、小区、居民点实行24小时最严格的封闭式管理。

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