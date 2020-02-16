疫情中上海高院就违约提不可抗力 恒大宣布全国楼盘打75折

近期蔓延至中国各地的新冠肺炎疫情也增加了各界对全国正常经济活动的担忧。2月16日，上海市高级人民法院副院长茆荣华提出，因依法采取疫情防控措施造成合同不能履行的，可以认定属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力。此外，综合多方报道显示，2月18日至2月29日期间，恒大集团拟启动全国楼盘7.5折优惠活动。

广告 继续浏览后续

茆荣华在当天的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，当回答人民日报记者提问时称，对于疫情期间民商事合同纠纷的处理，将坚持公平公正、实事求是原则。他说，关于民商事合同纠纷的处理。根据疫情对合同履行产生的实际影响，要坚持利益衡平衡，在具体案件审理中，既依法平等保护各方当事人的合法权益，又强调推动当事人在友好协商、互谅互让、共克时艰基础上，妥善化解矛盾纠纷，切实维护经济发展和社会稳定。

茆荣华称，对于疫情防控期间合同可以履行的，鼓励合同按照原有约定继续履行；对于一方可以履行而拒绝履行，另一方要求其承担相应违约责任的，一般予以支持。而对于因疫情影响，合同目的无法实现或者继续履行合同对一方当事人明显不公，当事人请求法院变更或解除合同的，将综合考虑当事人的约定、疫情的发展阶段、疫情对当事人实际影响的时间、程度等因素，公平处理。他并谈到，同时要坚持实事求是，因依法采取疫情防控措施造成合同不能履行的，可以认定属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力。对于构成不可抗力情形的非金钱债务，除非法律另有规定，当事人可以根据不可抗力的影响程度，主张部分或者全部免除责任；对于虽然不构成不可抗力，但受疫情影响履行合同对一方当事人明显不公平的，可以参照情势变更原则处理。

此外，根据当天透露出的一份恒大公司内部文件显示，该公司预计将采取的住宅优惠活动分为两阶段：其中2月18日至2月29日期间，全国楼盘折扣为7.5折；3月1日至3月31日，折扣为7.8折。此外，恒大还根据楼宇去化率，付款方式等不同情况给出相应额外优惠。经计算，此次活动，恒大在售楼盘优惠最低可达6.6折。据悉，受疫情影响，2月13日，恒大率先启动全国在售楼盘网上购房，并推出最低价购房、无理由退房、推荐赚佣等多重福利。而在这一活动开展以来，3天时间里，有报道指，恒大客户认购房屋数量达47540套，总价值约580亿，其中认购最多的一个楼盘达到870套。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅