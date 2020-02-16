美国酝酿封杀中国C919大飞机发动机命脉

目前持续进行系统与飞行测试，寄望旗下C919客机能早日取得飞航认证的中国商飞公司（Comac），恐怕将面临美方新的制裁大招：限制出售客机心脏的引擎。据路透社说，禁令剑指美国通用公司。

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据上报今天报道说，扣住心脏制裁中国再传新招，华府拟禁通用提供C919客机引擎。

该报道说，从2017年首次在上海浦东机场试飞成功后，中国将希望寄托于这款自制的窄体客机C919身上，期盼能尽快取得国际多项飞航认证，打入全球市场、与劲敌空中巴士（Airbus）、波音（Boeing）一较高下，拓展其自制产品的市占率。据路透社透露，目前持续进行系统与飞行测试，寄望旗下C919客机能早日取得飞航认证的中国商飞公司（Comac），恐怕将面临美方新的制裁大招：限制出售客机心脏的引擎。

据外电指出，目前C919客机的引擎是采用美法合制的LEAP发动机（CFM LEAP engine），由美商通用电气（GE）与法国赛峰集团（Safran）联手制造。消息引述内部人士透露，特朗普考虑驳回通用正在申请延长销售许可的请求，借此禁止该公司向中国商飞提供LEAP发动机，作为中美两国科技制裁较量的新招数。据了解，白宫拟在28日召开跨部门会议，商议新一波禁止美国科技向中国输出的清单，LEAP发动机将是其中一项。

该报道说，但对于媒体的报道，通用电气尚无任何回应。

由中国商用飞机研发生产，C919计画从2008年正式启动，联手国际16间航空设备商共同研发，包含美商CFM国际、通用、汉威联合等公司，协助开发专属的引擎、燃油、飞航控制系统等设备。中国自制的C919客机于2017年，首次在上海浦东机场试飞成功。C919客机最大载客量为174人、单一经济舱设计则为168名，最大飞行距离则为5555公里（加强版），被定义为中短程区域航线使用。目前预计在2021年、首架认证客机将交付给中国东方航空。

该报道说，虽称为国产客机，可从生产线来看，基本上，C919客机除了少部份如雷达、机翼等来自中国国内厂商，其他的发动机、起落架、驾驶舱设计、模拟器等，都来自美法等多国供应商支援。C919引擎与关键零组件仍需倚赖进口。



商飞总工程师杨志刚2019年底受访时，就曾提出美方禁售引擎的警告，“倘若中美贸易战持续延烧，而北京将我们在美方的供应商列入‘不可靠实体清单’（Unreliable Entity List），这当然会对我们公司造成影响。举例来说，就以飞机最重要的心脏- 发动机为例，目前C919使用通用电气（GE）制造的发动机，一旦遭到制裁或禁止，我不认为现阶段、中国有能力产出能替代通用版本的发动机！我们与供应商之间，经常会因为需求或修改，而进行不同程度的调整和配合。如果真的被迫要更换供应商，从中国国内或欧洲另选，那光是重新媒合、就需要额外浪费一段时间。”

该报道称，新制裁方案可能在28日出炉。除了通用可能遇到阻碍，生产飞航系统的汉威联合（Honeywell International）也可能受到波及。汉威提供中国两款自制客机：C919与C929的飞控系统，属于飞机的关键零组件之一。

该报道称，不过，在华府正式命令出炉前，公司发言人拒绝对此传闻进行回应。

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