陈一新：武汉重症病人数量仍在增加 需大量医护人员

中央政法委官方公众号2月16日发文介绍，2月12日至14日，中央指导组副组长、中央政法委秘书长陈一新坐镇武汉市疫情防控指挥部，召开专题会，研究床位、方舱医院、医疗物资等“三大要素”紧缺问题。

广告 继续浏览后续

陈一新指出，目前武汉还有一大批危重和重症病人，并且数量仍在增加；要建设一大批方舱医院，确定一批集中隔离点，都需要增加大量的医护人员。要对照“应收尽收”目标，以新增床位和病患量为依据，科学测算医护人员缺口，挖掘本地潜力，争取市外、省外更多医护力量支持武汉，尤其是要争取更多呼吸专科、重症医学专家团队驰援武汉。据新京报报道，此次专题会指出，从武汉情况看，疫情防控中存在的一个突出问题是收治时间太晚，大多数人在发病一周以后才收治，导致疫情蔓延、贻误治疗时机，一个重要原因就是缺少病床。会议指，随着应收尽收深入推进，当前武汉市床位压力仍在持续加大，正在通过新增定点医院、建设方舱医院、征用宾馆等改造集中隔离点的方式全力提高床位供应。根据需求预测，未来一段时间每天要统筹3500张左右的床位，努力做到“床等病人”，要统筹好一个月的床位数，滚动安排好每3天1万张病床，做到每日应收尽收“清零”。

专题会指出，在推进和谋划方舱医院建设上，要完善优化第一批，正式启用第二批，抓紧建成第三批，加快建设第四批。武汉现有方舱医院可开放床位7566张，据测算前四批方舱医院可提供床位28000余张，为实现“床等病人”提供了基本保障。与此同时，武汉还拟在江南江北等处谋划布局第五批方舱医院，着重以平面场所为主体，除已选择确定的会展中心、体育场馆外，应尽量多利用对城市居民生活影响小的标准厂房进行改造配套建设，加快和优化方舱医院合理布局。目前当地防控疫情的另一难点是随着重症病人仍在增加，还需要大量医护人员。陈一新表示，目前武汉还有一大批危重和重症病人，并且数量仍在增加；要建设一大批方舱医院，确定一批集中隔离点，都需要增加大量的医护人员。要对照“应收尽收”目标，以新增床位和病患量为依据，科学测算医护人员缺口，挖掘本地潜力，争取市外、省外更多医护力量支持武汉，尤其是要争取更多呼吸专科、重症医学专家团队驰援武汉。

针对一线医护人员中出现的感染疫情的问题，陈一新称，要全力救治感染病毒的医护人员，防护物资优先保障一线医护人员；要建立轮休机制，让连续奋战的医护人员得以休息。同时，严格落实相关补助、奖励措施并重视对一线医护人员的心理抚慰。此外，要改进和优化医护人员接待服务工作，提高服务意识，竭尽所能为医护人员的工作生活提供保障。要尽量就近或就地安排医护人员住宿，保障全时通勤。要丰富医护人员生活物资供给，还要考虑对本地医护人员家属提供服务保障，解决医务人员后顾之忧。近日，据中国国家卫健委介绍，截至2月11日，全国共报告1716名医务人员确诊感染新冠肺炎，其中6名医护人员殉职。

另据国新办15日上午举行的新闻发布会公布的消息，截至2月14日24时，各地共抽调了217支医疗队，25633名医疗队员驰援湖北（不含军队医疗队和队员）。此外，湖北省政府还最新发布了《湖北省人民政府关于进一步强化新冠肺炎疫情防控的通告》指出，城乡所有村组、社区、小区、居民点实行24小时最严格的封闭式管理。陈一新在专题会上另谈 ，在战时状态，要保证所有市、区两级机关工作人员都要投入到抗疫工作中，可实施“二二制”，二分之一干部到基层网格工作，加强基层基础管理；二分之一在机关值守，助推抗疫工作。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅