雷神山医院院长或雷宣布新冠肺炎真正拐点已经到来

中国新冠肺炎疫情尚未平息，国家卫健委昨日通报，内地前日新增确诊病例2009宗，累计确诊逾6.8万宗。其中湖北省新增1800餘宗，连续三天呈下降态势。非湖北地区单日新增病例跌至166宗，是连续12日下降。卫健委发言人米锋说，武汉、湖北、全国重症病例佔确诊病例的比例均明显下降，说明全国各地的疫情防控效果已经显现。雷神山医院院长王行环表示，「真正的疫情拐点已经来到，现在里面消耗的很多都是存量。」

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据星岛日报今天报道说，雷神山医院院长说：疫情的拐点已到，湖北外新病例「12连降」。



该报道说，8日开始收治患者的武汉雷神山医院院长、武汉大学中南医院院长王行环表示，未来两三天，出院患者增加，床位将增多。他乐观认為，「真正的疫情拐点已经来到，现在里面消耗的很多都是存量」，从新发的情况来看，五天以来发热的数量在下降。 「它是有一个坡度，逐渐在降，稳稳地在降，没有反弹过，我是很有信心的」。

为强化疫情防控，湖北政府发布通告，要求所有小区、居民点实行24小时封闭式管理；除抗疫车辆等特种车辆外，其他车辆一律禁止通行。同时所有非必须公共场所一律关闭，一切群众聚集性活动一律停止等。

该报道引据卫健委数据，海南、青海、甘肃、宁夏、西藏五个省份昨日无新增病例。当日新增治癒出院病例1300多宗。而且武汉重症占确诊病例的比例由最高点32%波动下降至昨日的21%；湖北其他地市由18%下降至11%，其他省份也下降至7.2%。

据卫健委发言人米锋指出，上述变化说明全国各地的疫情防控效果已经显现。特别是随著全国对口医疗支援力量的加强，湖北制定和落实的防控措施，分类集中管理使大量轻症病例得到及时救治，减少了转為重症的可能，为提高治癒率，降低病死率打下了良好的基础。

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