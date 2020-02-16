香港多区民众集会反对设检疫中心或指定诊所

香港2月16日有多个地区出现市民集会和游行，包括九龙湾、火炭、葵涌、长沙湾及西贡等地都有游行出现，参与者大多提出反对区内有地方计划用作新冠肺炎检疫中心或指定诊所。

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据香港01报道，以当天发生游行的九龙湾启仁街的九龙湾健康中心普通科门诊诊所为例，该诊所被转为新冠肺炎“指定诊所”，用于接收相关病人，当地居民连日来对此表达担忧，反对有关安排。周日当天，再有网民以“守护九东，刻不容缓”为题，发起由丽晶花园游行至启业邨，晚上8时半集合，9时起步，集合地点为丽晶羽毛球场。发起人提醒要带备身份证、口罩等，路线将视乎情况而定，如果人数不足时会改于屋苑游行。

晚上9时许，近百名当地街坊及黑衣示威者在丽晶花园范围内游行，高呼“反对肺炎指定诊所” 、“自己家园自己救”等口号，亦有人高呼反修例口号。晚上10时许，有示威者与一名住户发生口角，一度打开伞阵作包围，无人受伤，防暴警员冲到现场，要求示威者及记者后退，并举蓝旗及施放胡椒喷雾，记者“中招”。

同样在当天，上百名香港市民在火炭冒雨集会，反对港府征用未入伙的火炭公屋骏洋邨作为检疫中心。据香港电台报道，出席集会的当地住户表示，不满政府事前没有咨询便作此决定，又指家人已转到火炭就业及就学，认为政府向准住户发放6000元津贴，不能弥补无法上楼的损失。在火炭活动中，警方并于参与集会人士附近戒备，警方一度出动装甲车及水砲车。

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