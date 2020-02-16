高华教授《红太阳是如何升起的？》获美国“列文森奖”

香港中文大学出版社消息称：2011年去世的中国著名历史学者高华教授《红太阳是如何升起的？》一书的英文版，2月14日获得了国际中国研究领域学术著作的最高奖项之一“列文森奖”。

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《红太阳是怎样升起的：延安整风运动的来龙去脉》一书，是已故中国著名历史学家、南京大学历史系教授高华的代表作。该书2000年由香港中文大学出版社出版，此后重印数十次，但20年来在中国大陆至今仍被视为禁书，无法出版。该书英文版由香港中文大学出版社2018年出版）于2月14日荣获美国列文森奖2020年度特别荣誉奖。



该书利用大量原始材料，研究了延安整风运动和毛泽东如何利用这一运动，完全改造了中共党内文化，确立个人权威，并奠定了中国当代官方意识形态和历史解读的历程。该书被视为理解中国共产党以及当代中国政治绕不过去的经典著作。



列文森奖由美国亚洲研究协会为纪念著名的美国汉学家列文森（Joseph Levenson）而设立，作为全球中国研究领域学术著作的最高奖项之一，列文森奖每年嘉奖两部“对中国历史、文化、社会和经济之研究做出最大贡献”的英文新著，在一些年份加设特别荣誉奖。



尽管《红太阳是怎样升起的》的初版时间并不符合常规评奖标准，但评奖委员会“强烈认为《红太阳是怎样升起的》及其作者高华先生应获特别认可”，并指出：“高华耗费20年的心力所写成的这部著作，深刻影响了人们对中国共产革命的理解。他对学术研究的奉献热忱、与作为一位学者所秉持的社会和历史责任感，对中国及中国之外的学者是一种巨大的激励。”



列文森奖今年首次授予一部已出版20年的中文旧著的英译本，去世九年的高华教授则是首位获奖的中国本土学者。









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