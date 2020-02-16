4000亿蝗虫大军逼近中国 网络平台惊呼不止

新冠肺炎疫情未解，非洲蝗灾已蔓延到巴基斯坦、印度直逼中国，联合国粮农组织更呼吁全球戒备，引起中国民众关注。虽有专家指蝗灾不至于侵袭中国，但饱受疫情影响的中国民众仍半信半疑。微信多有议论指，“中国已经被新冠肺炎折腾够了，不能再有蝗灾了!”

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据中央社今天报道说，新冠肺炎未息，中国民众关切非洲蝗灾是否入侵。隶属中国科学院的“中国科讯”日前披露这项讯息，并直指巴基斯坦和印度“作为中国邻邦，其境内的蝗灾对中国是否存在威胁，又如何防御和治理，是现在需要关注的一个问题”。

根据联合国粮农组织（FAO）资料，这波非洲蝗灾根源于2018年夏季在阿拉伯海形成的飓风。在飓风侵袭沿岸国家后导致环境改变，使蝗群于同年秋冬至2019年间逐渐在东非形成，且隔海蔓延到中东，并在2019年下半年逐渐入侵巴基斯坦及印度。FAO在11日公开发布预警，呼吁全球高度戒备这场蝗灾，防止受灾国家出现粮食危机。

该报道称，隶属中国科学院的“中国科讯”日前披露，巴基斯坦目前正遭到来自非洲及伊朗的蝗虫同时入侵，创下巴国27年来未见的蝗灾。官方已表示，蝗灾若再再发展下去，全国将会无粮可收。因此，巴基斯坦已宣布进入紧急状态。而至于印度，日前有4000亿只蝗虫侵袭印度拉吉斯坦（Rajasthan）省，导致大量农作物被毁，并有向其他地区蔓延之势。有印度学者预测，蝗灾将使印度粮食减产30%至50%，引发印度官方担忧。

据报道说，接受中国科讯采访但未具名的专家表示，全球飞蝗有7个亚种，中国常见则是东亚飞蝗、亚洲飞蝗和西藏飞蝗，而肆虐印巴两国的蝗灾应属非洲沙漠蝗或地中海飞蝗。在中国历史上，非洲蝗虫曾在云南造成危害，但没有形成重大蝗灾。

据专家说，目前非洲蝗虫从印度直接进入中国的可能性不大，因为其生存条件在中国并不完全具备，且中国拥有地理上的天然屏障，但不能掉以轻心，要密切关注印巴蝗虫的迁飞路径，以及是否有本地虫源的参与。如果蝗虫群继续朝东到达缅甸，就极有可能对中国及东南亚地区造成直接威胁。

该报道引据另一名专家指出，中国历史上蝗灾频繁，危害极大。但中共建政后，中国科学家已基本解决了蝗灾的危害，几十年来没有发生过大的蝗灾。

报道称，这一消息被中国网络平台及媒体转载后，引起许多中国民众关切。其中不少人表达诸如“中国已经被新冠肺炎折腾够了，不能再有蝗灾了”，“希望政府拿出办法事先防范，不要重蹈覆辙（指新冠肺炎疫情）了”的意见。也有网友表示，中国官方这次（指蝗灾）“终于学乖了，晓得事先透风，先让百姓知道”；然而，部份网友则质疑非洲蝗灾不至于侵袭中国的看法，认为“新冠肺炎殷鉴不远”、“小心驶得万年船”、“不能再粉饰太平了”。

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