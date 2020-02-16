德国：梵蒂冈与北京历史性会晤

在德国慕尼黑，来自罗马的梵蒂冈天主教廷外长与来自北京的中华人民共和国外长的历史性会晤被公开引发关注。

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梵蒂冈罗马天主教廷目前是欧洲国家中唯一在外交上承认中国是1949年后迁都在台北的中华民国。在此大背景下，梵蒂冈外长在德国慕尼黑与来自北京的中华人民共和国外长王毅会晤，引发国际社会关注和猜测。

据本台法广RFI法语记者Marion报导，梵蒂冈外长与中华人民共和国外长周五的这一会晤地点是在德国慕尼黑。这是双方在1951年断交后，70年来首次对外正式公开这样的会晤。本台RFI法语记者在稿件中表示，面对一个打压越来越严厉的政权，这一消息对中国天主教徒而言也许是好征兆。经历多年困境后，中国大陆基督徒的处境在最近两年更加艰难，

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天主是爱 Un portrait de Jésus suspendu au-dessus d'une croix dans une église de la petite ville de Dali, au Yunnan. Sur le mur, écrit en chinois : «Dieu est amour». by Zhang Peng/LightRocket via Getty Images

巴黎外方传教会（MEP）在台湾的神父布鲁诺在接受本台法广RFI法语记者采访时说：“中国政府对所有非正式团体都严厉打压，强迫天主教徒加入爱国教会，尤其是神父，有时甚至是整个教区。”本台法广RFI法文报导指出，中国天主教会目前处于分裂之中，一边是受中国共产党领导的天主教爱国会，另一边是忠于罗马天主教廷，遭到越来越严厉打压的地下教会。而北京与梵蒂冈周五在德国慕尼黑的会晤，并没有传出任何涉及中国共产党对遭打压天主教徒的承诺。相反，二月初以来，一些地区还出台了新的限制措施，禁止宗教葬礼仪式。

此外，来自梵蒂冈方面的消息指出，1951年罗马教廷与北京断交的原因就在于，毛泽东领导的中华人民共和国不愿意见到境内天主教徒对梵蒂冈罗马教廷效忠。

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