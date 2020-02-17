中亚吉尔吉斯发生反华集会 一项3亿美元的中国投资计划宣布停止

法新社17日发自吉尔吉斯斯坦首都比什凯克的报道说：一位准备投资3亿美元在吉尔吉斯开创经济区的中国投资者周一宣布：由于发生吉尔吉斯斯坦人抗议中国投资的集会，他决定撤回投资计划。

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一家中国与吉尔吉斯斯坦合资公司（"At-Bachy"）人员告诉法新社：“面对部分吉尔吉斯斯坦当地人的反对，他们被迫停止投资计划。”



据报道：周一上午在吉尔吉斯斯坦中部的Naryn，发生有一千人以上的抗议活动，人群中还有骑马的人在内，他们反对在这个山区建设一个商业后勤中心，有人举着的牌子上写着：“我们不把吉尔吉斯斯坦的土地给中国”。



这项接近3亿美元的投资计划是去年习近平到访时确定的，许诺说要在经济区内建设小商店和工厂，将雇佣15000人。有报道说：当地吉尔吉斯斯坦人听说：中国人建设经济区后将成为所有者而不是租借土地。他们威胁说如果不再3月1日前终止投资计划，他们就会采取切实的反抗行动。



2019年8月，吉尔吉斯斯坦人在一个中国投资的矿山发生冲突，造成20多人受伤。北京对此表示了愤怒。



另据自由亚洲的报道：吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市中心的阿拉套广场在1月17日爆发了被称为是近期以来规模最大的公开反华抗议集会。参加人数应该达到了数千人，此次吉尔吉斯反华集会的主题是“反对中国的扩张”，组织者是一个名为“吉尔吉斯斯坦爱国力量”的社会组织。多名反华积极人士发言，阐述了他们的诉求；抗议中国在吉尔吉斯的经济等各方面的扩张，抗议政府应对无力，致使吉尔吉斯对北京的拖欠贷款越来越多。



在集会上多位发言者表示，他们要求政府采取措施让吉尔吉斯斯坦境内的中国人离开，其中包括停发或限制发给中国劳工的工作许可证，加强对中资公司和企业的检查，禁止中国人获得吉尔吉斯公民身份，不接收非法移民，并禁止吉尔吉斯女孩嫁给中国人，否则需交巨额罚款等等。



巴巴库洛瓦和其他组织者的发言获得了参加集会民众的热烈反应和支持。一些情绪激动的参加者也挤到前台拿起话筒作了临时发言。集会结束后，还有数十名抗议者开始游行，向总统和议会所在的大楼进发。



在此次反华集会期间，吉尔吉斯警方的行动耐人寻味。虽然吉警方向中央广场派出了数十辆大巴车，运来了数百名警察，但对集会的整个过程并没有作任何干预。只是在集会结束之后，警察才开始吹着哨子将参加集会民众劝离广场，其间，并未发生任何暴力冲突。



俄罗斯新闻社在1月17日的报道中称，实际上吉尔吉斯的反华集会浪潮在去年12月就已经开始。当时有传闻称，吉尔吉斯斯坦因无法偿还欠北京的贷款，可能以领土偿还。虽然吉尔吉斯斯坦总统在之后亲自出面作出否认，但再次爆发大规模反华抗议集会显示，感到了北京的影响力越来越大的吉尔吉斯斯坦民众并未因此而放下忧虑和愤怒。











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