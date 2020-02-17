中国今年两会拟推迟 人大法工委：很多代表在疫情防控一线

自北京方面消息，受新冠肺炎疫情影响，一年一度的中国全国“两会”被指将推迟召开。这也是1949年以来，“两会”首度因公共卫生事件而延期。有关今年全国“两会”拟延期的事宜，2月17日召开的全国政协主席会议和全国人大常委会委员长会议，分别研究了相关问题。

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官媒新华社当天报道称，从在京举行的十三届全国人大常委会第四十七次委员长会议上获悉，2月下旬召开的全国人大常委会会议，将审议关于推迟召开第十三届全国人民代表大会第三次会议的决定草案。据了解，去年12月17日，政协第十三届全国委员会第三十一次主席会议，审议通过了关于召开政协第十三届全国委员会第三次会议的决定（草案），建议全国政协十三届三次会议于2020年3月3日在北京召开。当月28日，十三届全国人大常委会第十五次会议表决通过了，关于召开十三届全国人大三次会议的决定。根据决定，十三届全国人大三次会议将于2020年3月5日在京召开。

对于今年“两会”因受疫情影响拟将被迫延期的报道，全国人大常委会法工委发言人臧铁伟在接受新华社采访时指出，当前遏制疫情蔓延、打赢疫情防控阻击战处于关键时期，必须集中力量、全力以赴。全国人大代表近3000人，其中很多代表包括代表中三分之一的省市级和各方面的主要领导干部都奋战在疫情防控工作第一线，正在各自工作岗位发挥重要作用。为了确保聚精会神做好疫情防控工作，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，委员长会议经认真评估，认为有必要适当推迟召开十三届全国人大三次会议。

文章说，我国宪法和有关法律规定：全国人民代表大会会议每年举行一次，全国人民代表大会会议由全国人民代表大会常务委员会召集。之前，全国人大常委会已确定十三届全国人大三次会议的召开时间，因此，推迟召开会议，也需要全国人大常委会作出决定。据悉，相应常委会将于2月24日在北京举行。同样就拟推迟“两会”的决定，《环球时报》主编胡锡进发文称，“我觉得全国两会的日子什么时候能够定下来，就意味着国家对控制住疫情有了绝对把握。而两会真正举行的日子，等于是宣告疫情已经过去或者已处于绝对掌控中。”

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