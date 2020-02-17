就新冠肺炎疫情提头批习近平心口不一无耻之尤 许章润回京遭软禁

中国法学学者许章润日前撰文批评中共总书记习近平宣称“亲自指挥”防疫，“心口不一，无耻之尤”，引发关注。中央社今天引述英国卫报16日消息，许章润在农历春节结束后返回北京，随即遭软禁。据许章润曾表示，自己因言获罪，行止困限。“此番作文，预感必有新罚降身，抑或竟为笔者此生最后一文，亦未可知。但大疫当前，前有沟壑，则言责在身，不可推诿，无所逃遁。否则，不如杀猪卖肉”。

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据中央社今天报道说，曾针对疫情批习近平无耻 许章润返北京后传遭软禁



中国法学学者许章润日前撰文批评中共总书记习近平宣称“亲自指挥”防疫，“心口不一，无耻之尤”，引发关注。英国卫报16日透露，许章润在农历春节结束后返回北京，随即遭软禁。该消息引述一名不愿透露姓名的许章润友人表示，警方以从外地返京“需要隔离”为由软禁许章润。“隔离”期间，许章润行动受限，住所外更有人不分昼夜轮班看守，这些人甚至进入到许章润家中，对他提出警告。

该报道指，这名友人表示，当局在上周末虽然取消看守措施，但许章润家中的网络被切断，微信也被封锁，微博则被注销，几乎无法对外取得联系。这名友人称，许多人已经有好几天没有与许章润取得联系，手机也不通。“他住在北京郊区，距离商店和各种服务点都很远。就目前的条件，很多事对他来说都很困难”。

许章润的另一名友人则称，有设法透过短信与许章润取得联系，但他的情况令人担忧。“我担心他（许章润）可能会受到监视，但他没有直接回答我的问题，只是告诉我不要担心”。

中央社说，许章润是中国著名法学家，2018年7月发表文章“我们当下的恐惧与期待”，批评习近平修宪取消国家主席连任限制，2019年3月遭北京清华大学停职、停课，并启动调查，4月更传出被限制出境，无法赴日。武汉肺炎爆发后，2月4日起，中国社群平台间开始流传题为“愤怒的人民已不再恐惧”的许章润新作。他在其中痛批习近平“疫疠猖獗当口，所谓‘亲自’云云，心口不一，无耻之尤”。

该报道说，许章润也提到，自己因言获罪，行止困限。“此番作文，预感必有新罚降身，抑或竟为笔者此生最后一文，亦未可知。但大疫当前，前有沟壑，则言责在身，不可推诿，无所逃遁。否则，不如杀猪卖肉”。

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