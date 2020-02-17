广电总局要各媒体传播“习近平光辉形象”打赢疫情战争

根据网上流传的文件显示，中国广电总局已下达要求，各媒体务必要将习近平“始终与人民在一起的光辉形象和领袖风范”传播出去，要坚决做到广电总局党组反覆强调的“宣传核心、维护核心”，把习近平“早日夺取胜利”的伟大号召，迅速转化为激发凝聚起坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的强大精神动力和攻坚力量。

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有网民认为，广电总局这项指示显示习近平以及中国共产党伟（大）光（明）正（确）的形象，已经因为这场难以收拾的疫情而蒙受极大影响，下令各地传媒“宣传核心、维护核心”已到了迫切的地步，“这看起来像是一个正面信息吗？如果疫情不是突然告急，他们会这样做吗？”



广电总局旗下的国家广电智库所发出的要求，同时还兼顾了农村的宣传工作，要求把习近平组新重要讲话精神传达下去，包括“村村通、村村响”到每一个大喇叭小喇叭。



有网民在推特批评广电总局上述的要求，是“迫不及待自我表扬和歌功颂德”；也有网民挖苦中共政治局常委兼中央书记处第一书记王沪宁，“怪不得宣传大师王沪宁成为‘中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组’的副组长了，现在正是大派用场的机会”。



广电总局的要求节录如下：



要把习近平总书记最新重要讲话精神迅速传达下去了各地各级广播电视机构、各网络视听机构，包括村村通、村村响到每一个大喇叭小喇叭，所有的频率频道，所有的开机换面，所有的专题专栏专区，所有的应急广播喊话，务必在第一时间、以最快的速度把习近平总书记发表的最新重要讲话精神和作出的最新指示传递下去、传播开来，让每一个人都看到新近平总书记心系人民群众、始终与人民在一起的光辉形象和领袖风范，让每一个人都听到最高统帅铿锵有力、成竹在胸、指挥若定的声音，让每一个人都感到以习近平同志为核心的党中央无坚不摧的坚强领导和无微不至的温暖关怀。



要迅速集成制作反映以习近平同志为核心的党中央指挥坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的音视频专题作品。要在广播电视和网络视听新闻报导、专题节目栏目专区以及各类宣传片中，把习近平总书记视察的画面和领袖风范呈现出来，把总书记最新重要讲话和重要指示精神原原本本宣传报导出来。要以总书记的重要讲话为指导，突出宣传工作的主题主线要求，全面贯穿到宣传战役指挥和宣传引导工作中，贯穿到所有新闻报导和视听节目中，坚决做到广电总局党组反覆强调的“宣传核心、维护核心”。



要广泛宣传习近平总书记发出的“早日夺取胜利”的伟大号召。要把这个伟大号召放置广播电视媒体头条，网络视听媒体“首页首屏首条”，突显出来。早日夺取胜利！习近平总书记说出了中国人民的心声，彰显了中国共产党人勇于战胜一切艰难困苦的坚强决心和必胜信心，表达了以习近平同志为核心的党中央对全党全军全国各族人民对亲切关怀和殷切期望，顺应了全世界爱好和平、坚持道义的国家和地区人民的衷心祝愿和期盼。要通过强有力地宣传舆论引导，把“早日夺取胜利”的伟大号召，迅速转化为激发凝聚起坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的强大精神动力和攻坚力量。

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