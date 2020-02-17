新冠疫情影响企业复工 调查发现78%受访在华美企称用工短缺

上海美国商会周一公布的一项最新调查发现，近一半的受访美国在华企业表示，新冠肺炎病毒疫情引起的封闭措施已经影响到它们的全球运作。

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参加这次调查的有109家美国公司，它们的制造业工厂分布在上海、苏州、南京和长江三角洲地区。这一调查是在2月11日至14日间进行的。新冠肺炎疫情的爆发不仅造成中国1月春节假期延长，许多南部城市也封城至今，各地实施交通禁令和隔离措施以防疫情扩散。但这些措施造成中国经济活动中断，工厂和企业难以复工，对经济的运转也带来较大影响。报道指，部分中国员工就算能返回工作地点，据传也在工厂或居住地受到隔离，使得生产工作恢复正常的时间进一步延后。

针对当前局势，在这109家在华美国公司中，其中48%表示，关闭工厂的疫情防控措施已经影响到它们的全球供应链。其余的公司预计这种影响将在今后一个月内显现。此外，约78%在中国设厂的受访美国企业还指出，缺乏足够人力应付全面复工。调查中有三分之一的企业打算，如果工厂不能够开工，将把业务转到中国以外；将近三分之二的企业预计其产品需求将低于正常年份。

路透社在报道中引用上海美国商会会长吉布斯的话称，“最大的问题是缺少工人，工人们受到隔离和行动限制。这是调查发现的最重要的两个问题。任何人从其他地方回来都要被隔离14天。 ”他谈道，“所以，大部分工厂虽然获准恢复生产，但都存在工人数量严重不足的问题。”

官方方面，2月10日，中国商务部表示，密切关注疫情可能对外贸产生的影响；将大力支持外资企业有序复工复产。针对新冠肺炎疫情会否使外企撤离中国的问题，商务部发言人高峰同日指，中国吸收外资的综合竞争优势没有改变。多数企业也表示，从长远来看，不会因为此次疫情调整在华发展战略。



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