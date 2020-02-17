新冠肺炎下微博遭封微信暖心明烛 方方封城纪实海内外热传：一向为盛世高歌人也怒喊不枪毙害人精难平民愤

前湖北省作家协会主席、武汉作家方方在1月下旬武汉封城后，发布日记纪录当地人民在疫情下的生活，被许多海内外网友转发，但她也因此于2月初在社群平台微博遭到禁言。

中国前湖北省作家协会主席、武汉作家方方在1月下旬武汉封城后，发布日记纪录当地人民在疫情下的生活，被许多海内外网友转发，但她也因此于2月初在社群平台微博遭到禁言。

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据中央社今天报道说，武汉作家封城纪实：不枪毙害人精难平民愤。武汉封城近一个月，当地作家方方撰写封城日记成为许多网友一窥武汉现况的窗口。尽管方方的文字平和、并不反骨，但她仍在社群平台微博被禁言，这些日记则被许多网友在不同平台转贴。

中央社说，方方16日的日记写到什么是武汉的灾难：“灾难不是让你戴上口罩，关你几天不让出门，或是进社区必须通行证。灾难是医院的死亡证明单以前几个月用一本，现在几天就用完一本；灾难是火葬场的运尸车，以前一车只运一具尸体，且有棺材，现在是将尸体放进运尸袋，一车摞上几个，一并拖走；灾难是你家不是一个人死，而是一家人在几天或半个月内，全部死光…”

据方方说：“岁月在灾难中没有静好，只有病人的死不甘心，只有亲属的胆肝寸断，只有生者的向死而生。”在13日的日记里，她说，在武汉，几乎人人心理上都有创伤。“无论是关在家里20多天尚且健康的人群（包括孩子），或是曾经顶着冷雨满街奔波过的病人，更或目送亲人装入运尸袋被车拖走的家属，以及看着一个一个病人死去而无力拯救的医护人员，等等等等。这种创伤，可能会在相当长时间里，形成困扰。疫情之后，我想，恐怕需要大批心理咨询师前来武汉。”

据方方写道：“人们需要发泄需要大哭需要痛诉需要安抚。武汉人的痛，不是喊喊口号就能缓解的。”

方方写自己的中学同班同学近日去世，“今天的中学同学群，都在为她哭泣。一向为盛世而高歌的同学们，这次却说：‘不枪毙一批害人精不能平民愤！’”

方方的封城日记，写下对许多当前救援行动的观察，发人深省。她说，一些公务员被派到武汉基层，他们高举红旗拍合照，拍完照便把身上穿的防护服扔进了路边的垃圾箱。“朋友说，他们要干什么？我哪里知道？我想这是他们的习惯。他们早就习惯做任何事都先把形式做足，都先自吹自夸。”还有方舱医院里，包含官员和医护人员或病人在内的一群人戴着口罩，对着一个个躺在床上的病人们放声歌唱“没有共产党就没有新中国”，影片在网上流传。

方方说，“什么时候公务员们前去工作不举旗帜不再合影留念，什么时候领导视察没人唱歌感恩，也没人做戏表演，人们，你们才算懂得了基本常识，才算知道了什么叫作务实。不然，百姓的苦难还有个完吗？”

中央社说，这一系列封城日记在中国境内外都有不少网友转发。前两天则引发一场“造假”争议。

14日，有微信公号节选方方日记中的部分文字，配上一张堆满手机的图片，指殡仪馆这些手机的主人都因武汉肺炎过世并火化，遗物只能堆一旁。有109万粉丝的微博自媒体“飞象网项立刚”转发并批评方方，指这是旧手机处理场的图片，而作家却配合传播谣言。

方方随后声明，自己只写文字纪录，从不搭配照片。有许多网友留言辱骂她，对她造成严重伤害，她将对项立刚提告。

还有网友质疑方方的文章说自己“同学死了”、“邻居如何”，都没有写出真实名字，写出来只是增加恐慌；方方则回应，自己在武汉读书生活，若有编造周遭的人就会知道，她所写的只是官方公布死者数量的零头都不到，“凡是官方媒体没有公开的死者名字，我现在一个都不会公开”。

中央社说，根据中国官方今天公布俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情数据，重灾区湖北省16日新增确诊病例1933例，武汉占1690例；新增死亡病例100例，武汉占76例。累计死亡病例1696例，武汉占1309例；累计确诊病例5万8182例，武汉占4万1152例。

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