新冠肺炎冲击 东京马拉松缩水业余者被拒 原传婉拒中国人参赛

17日从相关人士处获悉，受新型冠状病毒肺炎疫情扩大的影响，3月1日的东京马拉松将不允许普通参赛者出场。包括轮椅项目在内，仅由受邀者等高水平选手展开角逐。

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据路透社今天报道说，迫于肺炎疫情严峻形势，东京马拉松大赛组织者只好取消大众参赛。



据东京新闻周一消息，由于新型冠状病毒肺炎疫情的影响，东京马拉松大赛组织者已决定，取消本次大赛活动的普通参赛者报名。该报报道称，约有3.8万人原定参与此项活动。东京马拉松是日本最大的马拉松比赛，将于3月1日举行。



共同社今天指，普通参赛者将无法参加东京马拉松。17日从相关人士处获悉，受新型冠状病毒肺炎疫情扩大的影响，3月1日的东京马拉松将不允许普通参赛者出场。包括轮椅项目在内，仅由受邀者等高水平选手展开角逐。



本次比赛也是东京奥运会日本男队剩余一个名额的选拔赛，日本纪录保持者大迫杰、前日本纪录保持者设乐悠太等计划参赛。根据公布的信息，马拉松和轮椅项目将分别有176名和30名顶尖选手参加。



该报道说，始于2007年的东京马拉松逐步发展为国内最大规模赛事，今年原计划有3.8万人参加。因担忧疫情扩大，主办方此前已经决定向拥有参赛资格、居住在中国的选手赋予明年大赛的参赛权并免除参赛费，呼吁主动放弃今年参加。此外，主办方原本打算采取在各地点配备消毒液、向需要者分发口罩等对策按计划举办，但随着疫情趋于严重，最终在开赛约2周前做出了罕见决定。

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