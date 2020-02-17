新冠肺炎惊恐压城 香港惊传持枪抢卫生纸

香港今天清晨有人持刀抢劫卫生纸，凸显出在2019年冠状病毒疾病的影响下，坊间存在物资短缺的惶恐氛围。中国武汉爆发新冠肺炎发生以来，本地除了缺乏口罩外，社会上还有人谣传生活物资将会短缺，惹得市民恐慌，近月来持续抢购米、卫生纸和洗手液，令相关物资不容易买到。

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据法新社今天报道说，新冠肺炎卫生纸成抢手货，3歹徒持刀抢数百条。香港今天清晨有人持刀抢劫卫生纸，凸显出在2019年冠状病毒疾病（俗称武汉肺炎）的影响下，坊间存在物资短缺的惶恐氛围。



3名持刀歹徒清晨在九龙旺角一家超级市场外抢走送货工人放下的50条卫生纸，以一条12卷计算，共抢走600卷，价值约为港币2000元。



送货工人其后报警，警方正在调查中。



法新社说，武汉肺炎发生以来，本地除了缺乏口罩外，社会上还有人谣传生活物资将会短缺，惹得市民恐慌，近月来持续抢购米、卫生纸和洗手液，令相关物资不容易买到。

该报道说，新冠肺炎影响香港物资短缺。尽管港府再三保证供应无虞，港民仍抢购囤积卫生纸。超市员工补货速度赶不上民众抢购速度，不仅看到民众大排长龙等买卫生纸，卫生纸一上架也瞬间抢购一空。



消息说，除了卫生纸，港民也抢购白米、面条、干洗手等物品。



今天清晨，3名持刀歹徒清晨在九龙旺角一家超级市场外抢走送货工人放下的卫生纸，价值约为港币1000 元。



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