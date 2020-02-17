新冠肺炎疫区新警告 病毒转社区蔓延途径不清晰

湖北省黄石市长吴锦今天对当地新冠肺炎疫情指出，已由最早的输入型，变化为内部扩散型、家庭聚集型、社区蔓延型，病毒传播途径仍不清晰，部分病症具隐匿性。黄石被指是武汉之后又一个灾情严重的地区。

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据中央社今天报道说，湖北黄石市长指疫情转社区蔓延途径不清晰。黄石市位于武汉东南方、中间夹着鄂州市，武汉是主要外移务工城市；城区特点是因行政区划调整导致住宅划入新区，但“户籍”仍在旧区的“插花地带”较多，让查察是否受病毒感染出现“三不管”地带。

据该报道说，湖北省今天下午召开疫情防控工作记者会，湖北省黄石市委副书记、市长吴锦表示，当前黄石市疫情发展呈现出阶段性的变化，新增确诊病例从每日最高104例，下降至30例左右；发烧患者每日的接诊数从高峰时的1500人，下降至500人左右。

在疫情防控上，湖北省黄石市委副书记、市长吴锦指出，当前防控压力依然较为严峻，特别是疫情由最早的输入型，现在变化为“内部扩散型、家庭聚集型、社区蔓延型”，病毒传播途径仍然不清晰，而且部分病症不太明显，具有隐匿性。

据吴锦表示，目前已征用、改建隔离点房间5630间，尚在接受医学观察1822人，正在集中隔离1681人，居家隔离141人，集中隔离完成率92.26%；全市无法明确排除可能的发烧患者694名，均实行集中隔离治疗。

在生活物资上，吴锦指出，按照肉类储备一周、蔬菜储备3天的要求加大货源组织，实行网上配送，争取量足价稳；医疗物资供应源源不断，但总体来讲还是有一定缺口，难以满足持久战的需要，蔬菜肉类等生活物资量足价稳的压力比较大。

此外，为坚决贯彻落实湖北省人民政府关于有效切断传染源，阻断传播途径的要求，黄石市防控指挥部决定，自17日零时起，对城区范围内实施更加严格的社会面管控措施。

该报道说，主要管控措施包括：全市社区、社区、居民区一律实行24小时全封闭管理，每个家庭3天1人、凭证限时外出；安排在职党员干部和街道、社区两级干部，以及居民志愿者、物业人员24小时把守社区大门。

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