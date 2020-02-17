新冠肺炎 中国房地产呈显深受"毒害"

中国地方政府纷纷采取行动缓解新型冠状病毒疫情对房地产开发商的冲击。这些债务沉重的开发商被迫在危机期间冻结房屋销售，但仍面临1000亿美元债券今年到期的压力。

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据英国金融时报今天报道说，疫情打击中国房地产开发商。消息说，地方政府纷纷采取行动缓解新冠疫情对房地产开发商的冲击，让他们推迟支付土地出让金和税款，但这些企业仍面临巨额债券今年到期的压力。



深圳、西安和其他一些大城市的官员已向开发商表示，他们可以推迟支付土地出让金和税款，以改善公司的现金流。此前，作为遏制疫情传播努力的一部分，100多个城市禁止新房销售。

针对预售的限制也将被放松，允许开发商通过尚未完工的住房筹集资金。据上海易居房地产研究院总监严跃进表示说，“销售情况实际上非常糟，这可能在今年造成还款问题，”严跃进表示，“但另一方面，政策措施应该相当宽松……如果能这样，压力就会降低。”严跃进指出，今年的货币政策可能继续放松，让开发商能够获得紧急融资。

易居的一份报告显示，在2月的第一周，拥有2000多万人口的北京每日住房销量不足4套，远低于平时的数百套。

北京一位房地产经纪人上周五表示，市场基本上没有重新启动，因为“人们仍然感到害怕”。

报道引述Dealogic的数据显示，未来两年，中国房地产开发商必须偿还约2700亿美元的美元和人民币债务。今年3月，这些公司将有约80亿美元的债券到期；今年债券到期的高峰是8月，届时将有逾130亿美元债券到期。杠杆不断累积常常令投资者担忧，他们担心市场震荡可能扰乱现金流，导致中国一些最大企业违约。

仅中国恒大(China Evergrande)一家就有逾1000亿美元债务。该公司最近还以高达12%的利率发行债券，筹集了20亿美元，这加剧了人们对债务水平难以持续的担忧。在新冠疫情爆发的头10天，在香港上市的恒大地产股价下跌逾11%，但此后有所反弹。

该报道说，地方政府的宽松政策是政府被迫采取折衷政策的一个实例：既要控制传染，又要确保企业在经济活动停滞期间存活下来。尽管仍面临疫情风险，但中央政府和国家主席习近平呼吁全国人民重返工作岗位，因为中国经济增长面临崩溃。一些经济学家估计，1月至3月，中国经济的年增长率可能放缓至3.2%，大大低于2019年第四季度的6%。湖北省仍有大约4000万人处于严格的隔离状态。疫情自去年12月开始在该省爆发，省内经济活动仍处于停滞状态。

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