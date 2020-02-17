新冠肺炎 中国续称“可防可治”

中国周一表示尽管新冠肺炎是新发传染性疾病，但是它“可防可治”。目前全国已累计派出逾3.2万名医务人员驰援湖北武汉，而武汉重症占比也从初期的38%下降到目前的18%；而为了摸清底数，处在疫情中心的武汉正部署开展为期三天的集中拉网式大排查。

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据路透社今天报道说，中国称新冠肺炎“可防可治”。

消息说，中国除湖北以外其他省份新确诊新冠肺炎日增量已经连续13日下降，但近期聚集性病例多发意味着疫情防控仍不可松懈。由于要确保聚精会神做好疫情防控，中国已经考虑推迟按惯例在每年3月3日和3月5日分别开幕的全国政协和全国人大会议（两会）。

在新冠肺炎治疗方面，今日国务院联防联控机制发布会称，磷酸氯喹在临床上非常确定地看到了疗效，专家组认为应当尽快将其纳入到新一版的诊疗指南，扩大临床试用范围。对于重症治疗，临床研究显示恢复期血浆具有安全性和一定疗效。

当被问及“新冠肺炎有没有明确诊疗方法，是否可以治愈？治愈后是否会复发？”，国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红称，“我们的答案是明确的，这个疾病虽然是新发传染性疾病，但是它可防可治。”

截至2月16日的最新数据，治愈出院患者大于1万，其中大概90%左右是轻症，10%左右是重症和危重症。

该报道说，武汉的情况也有很大改变。特别是近期通过早诊早治，通过对轻症病人收治后的连续观察，可以看到重症占比从初期的38%已经下降到目前的18%。

郭燕红表示，现在全国其他29个省市和军队系统已经派出3.2万余名医务人员来支持湖北武汉，主要来自呼吸、感染、重症等专业。

而针对武汉重症多的特点，投入的重症专业医护力量是最强的，有1.1万重症专业医务人员负责重症的救治工作。“这1.1万的重症医务人员已经接近全国重症医务人员资源的10%，”她称。

截至2月16日0-24时，中国大陆报告新增确诊病例2,048例，新增死亡病例105例（湖北100例，河南3例，广东2例），新增疑似病例1,563例。全国当日新增病例较上日略有上升，但湖北省以外其他省份新确诊日增量已经连续13日下降。

该报道说，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋在发布会上表示，中国-世界卫生组织(WHO)联合专家考察组将于今日赴北京市、广东省和四川省开展现场考察。四川并不属于确诊人数较多的省份。米锋在周六发布会曾称，中方同WHO总体上共同商定了联合专家考察组的重点领域和活动日程。至于专家组缘何不去此次疫情的中心--湖北和武汉，中国官媒--环球时报最新援引耶鲁大学全球健康政策与经济学助理教授、美国中国卫生政策与管理学会会长陈希分析称，主要原因应该是湖北当前处在防控疫情的关键期，接待能力有限。

而专家考察组前往广东很大可能是为了与钟南山院士进行交流，而且广东也是在SARS后，中国卫生系统建设最为完善、人员配备最为齐全的地区，和北京是国内的两个标杆，在此次疫情中也做出了较好应对，相信这也是专家考察组需要了解的。

目前，WHO和中国国家卫健委均未透露专家考察组的具体名单。

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